Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

Ondanks de uitschakeling door Atlético Madrid in de barrages van de Champions League, slaagt Club Brugge erin om toch in de top-20 van de beste Europese clubs te eindigen. Een knappe prestatie voor blauw-zwart.

We vreesden het al: ondanks het mooie gelijkspel dat Club Brugge in het Jan Breydelstadion uit de brand sleepte, hebben de fouten uit de heenwedstrijd de Bruggelingen tegen Atlético Madrid duur te staan gekomen.

Club Brugge behaalde zijn doel voor dit seizoen

Het grote doel was de League Phase overleven en dat lukte ook dit seizoen. In de barrages werden ze uitgeschakeld - dat is een jaartje vroeger dan vorig seizoen, toen ze in die ronde toch nog Atalanta Bergamo wisten uit te schakelen.

Een parcours dat voor eender welke andere Belgische club een stunt zou zijn, maar dat stilaan een gewoonte wordt voor Club Brugge. Het team zet opnieuw een knappe Europese campagne neer, goed voor 14.500 punten op de Europese coëfficiëntenranglijst.

Club Brugge in de Europese top 20!

Dat vertaalt zich logischerwijs in de ranking over de laatste vijf seizoenen, die bepalend is voor de indeling in de potten bij de lotingen van de Europese competities. Voorlopig is Club Brugge zo net de top-20 van de grootste clubs van het continent binnengedrongen.

Dankzij onder meer het ijzersterke seizoen 2023/2024, waarin het 21.000 punten pakte, staat Club Brugge nu vóór clubs als Porto, Juventus, PSV, AC Milan en Napoli. Volgend seizoen kan het bovendien nog stijgen in de hiërarchie, want dan valt het zwakste resultaat van de voorbije vijf campagnes weg: een seizoen waarin het 7.000 punten haalde. Voor Brugge is de continentale top-15 daardoor stilaan niet meer zo ver weg. Straf!



