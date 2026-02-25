Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5866

Ondanks de uitschakeling door Atlético Madrid in de barrages van de Champions League, slaagt Club Brugge erin om toch in de top-20 van de beste Europese clubs te eindigen. Een knappe prestatie voor blauw-zwart.

We vreesden het al: ondanks het mooie gelijkspel dat Club Brugge in het Jan Breydelstadion uit de brand sleepte, hebben de fouten uit de heenwedstrijd de Bruggelingen tegen Atlético Madrid duur te staan gekomen.

Club Brugge behaalde zijn doel voor dit seizoen

Het grote doel was de League Phase overleven en dat lukte ook dit seizoen. In de barrages werden ze uitgeschakeld - dat is een jaartje vroeger dan vorig seizoen, toen ze in die ronde toch nog Atalanta Bergamo wisten uit te schakelen.

Een parcours dat voor eender welke andere Belgische club een stunt zou zijn, maar dat stilaan een gewoonte wordt voor Club Brugge. Het team zet opnieuw een knappe Europese campagne neer, goed voor 14.500 punten op de Europese coëfficiëntenranglijst.

Club Brugge in de Europese top 20!

Dat vertaalt zich logischerwijs in de ranking over de laatste vijf seizoenen, die bepalend is voor de indeling in de potten bij de lotingen van de Europese competities. Voorlopig is Club Brugge zo net de top-20 van de grootste clubs van het continent binnengedrongen.

Dankzij onder meer het ijzersterke seizoen 2023/2024, waarin het 21.000 punten pakte, staat Club Brugge nu vóór clubs als Porto, Juventus, PSV, AC Milan en Napoli. Volgend seizoen kan het bovendien nog stijgen in de hiërarchie, want dan valt het zwakste resultaat van de voorbije vijf campagnes weg: een seizoen waarin het 7.000 punten haalde. Voor Brugge is de continentale top-15 daardoor stilaan niet meer zo ver weg. Straf!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

17:20
Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

16:30
Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

15:30
6
Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

15:15
Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

14:20
Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

13:30
14
Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

16:00
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

15:00
Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

10:30
15
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

14:40
Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

11:20
Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

14:00
OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

13:39
4
Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

13:00
21
De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

12:00
De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

12:40
1
Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

09:30
4
Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

12:20
Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

10:15
5
Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

11:40
1
Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

11:00
Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

10:45
"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

10:00
Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

09:45
Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

09:00
1
Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

08:40
8
Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

07:20
5
Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

07:40
1
🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel" De derde helft

🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel"

08:20
1
De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

08:00
"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

22:30
2
Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

07:00
Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard Reactie

Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard

06:15
Davy Roef komt met verrassende uitspraak over volgende tegenstander van KAA Gent

Davy Roef komt met verrassende uitspraak over volgende tegenstander van KAA Gent

06:30
Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

21:20
10
Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

20:35

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 18:45 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 21:00 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 21:00 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 21:00 Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard) Real09 Real09 over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Vital Verheyen Vital Verheyen over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Sedona Sedona over "Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan Dirk1897 Dirk1897 over De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas? Purple Love Purple Love over Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist Polikarpus Polikarpus over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved