Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

Om 16 uur speelt de U19 van Club Brugge tegen MSK Zilina. CEO Guilian Preud'homme hecht enorm veel aan de campagne in de Youth League.

Unieke lichting Club Brugge

Dinsdag reisde een delegatie van Club Brugge naar Slovakije voor de match van vandaag in de Youth League. In Brugge rekenen ze op een kwalificatie, om in de volgende ronde dan Atletico Madrid of Maccabi Haifa te trekken.

“We hebben een uitzonderlijk goede lichting en weten dat we met deze jongens nog verder kunnen geraken”, aldus Preud’homme in Het Belang van Limburg. “Daar gaan we in Slovakije ook voluit voor gaan. We beseffen dat we een unieke kans hebben.”

MSK heeft een drietal spelers bij de U19 die ook al voor de A-kern spelen, de derde ploeg in Slovakije. Ze schakelden dit seizoen al Liverpool en Rode Ster Belgrado uit.

Vruchten plukken in de Youth League

Dat deze jongens volop hun kans krijgen in de Challenger Pro League is geen toeval. “In 1B betalen we het gebrek aan maturiteit tegen al die ervaren ploegen cash, maar ik maak me geen zorgen over de toekomst”, gaat Preud’homme verder.



Het was zelfs de bedoeling. “We hebben hier ook bewust voor gekozen. We hebben er rekening mee gehouden dat de kans op degradatie beperkt was en daarom werd niet buitensporig geïnvesteerd. Het was een bewuste strategie om al ons talent zoveel mogelijk speelminuten te geven.”