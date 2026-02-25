Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg
Foto: © photonews
Promise David werd dit weekend afgevoerd op een draagberrie tegen Antwerp. Hij is zo toegevoegd aan de lange lijst van geblesseerden bij Union Saint-Gilloise. 26 van de 43 competitiedoelpunten van de regerende kampioen werden gemaakt door spelers die momenteel in de lappenmand liggen.

Ze zijn tot op heden nog altijd leider in de competitie, met twee punten voorsprong op Sint-Truiden en drie op Club Brugge. En toch kampt Union Sint-Gillis al enkele weken met een stevige blessuregolf. Bij de titelverdediger is vooral de aanval zwaar getroffen.

Aanvallers vallen met hopen uit bij Union SG

Ousseynou Niang is al weken out, Kevin Rodriguez liep een rugblessure op, Raul Florucz heeft een scheur in de kuit na een verrekking tegen Standard, en Promise David werd bij de thuiswedstrijd tegen Antwerp op een brancard afgevoerd.

De Canadese spits liep een "spierblessure aan de heup" op en zal "een tijd" buiten strijd zijn, volgens het communiqué van Union. Hij komt zo op de blessurelijst terecht, waar ook Kjell Scherpen, Mamadou Thierno Barry en Fedde Leysen nog op staan.

Promise David vervoegt lange lijst geblesseerden bij Union

Een indrukwekkend aantal afwezigen is het ondertussen, goed voor samen 36 doelpunten in alle competities sinds het begin van het seizoen, waarvan 26 in de competitie. De Brusselaars maakten 43 goals in de Pro League, wat betekent dat bijna 60% van hun doelpunten werd gescoord door spelers die momenteel geblesseerd zijn.


Union moet het dus stellen zonder zijn drie topschutters: David, Rodriguez en Florucz. Zij waren dit seizoen samen goed voor 33 goals en 10 assists. Over alle blessures en competities heen gaat het zelfs om 36 doelpunten en 17 assists die wegvallen, wat coach David Hubert in een lastige positie brengt met het einde van de reguliere competitie in zicht.

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

