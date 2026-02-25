Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

De onderhandelingen tussen Anderlecht en Antoine Sibierski verlopen voorspoedig. Wat kan Sporting verwachten als de Fransman als Sportief Directeur aan de slag gaat? Een analyse dringt zich op.

Antoine Sibierski is van het discrete type in de media. Maar een van zijn zeldzame interviews, afgenomen door de officiële zender van de Ligue 2, maakt het mogelijk om de man wat beter te begrijpen en zijn werkwijze te doorgronden. De stevige beslissingen die bij Troyes werden genomen, beheerd door de City Group, zeggen veel over zijn vermogen om door te pakken.

"Het is waar, ik verschijn niet vaak in de pers. Ik werk graag in de schaduw. Dat zit in mijn DNA. Ik werk al 34 jaar in het professionele voetbal. Mijn opvoeding maakt dat ik een discreet persoon ben. Men heeft me geleerd, me opgevoed met dit principe dat ik als speler heb toegepast en daarna ook, en het heeft behoorlijk goed gewerkt", begint hij.

"Hoe discreter je bent, hoe beter je werkt. Je hoeft niet te communiceren of overdreven te doen om goed werk te leveren. Ik ben altijd uitgegaan van het principe dat hoe meer je zegt, hoe minder je doet. Het omgekeerde is ook waar. Als speler gaf ik al het goede voorbeeld op het veld. Ik was er niet de persoon naar om maar wat te kletsen voor wedstrijden of voor een seizoen", vervolgt de voormalige offensieve middenvelder van Manchester City.

Nochtans heeft hij wel degelijk veel te vertellen. Tijdens zijn eerste afspraak met de City Group om sportief directeur van Troyes te worden, had hij een presentatie van 45 slides voorbereid: "Ik heb niet de tijd gehad om alles af te werken omdat ze me bij de 26e slide zeiden 'Het is goed'. Maar dat is mijn opvoeding, dat is de manier waarop men me heeft geleerd te werken. Zelfs als het maar een simpele ontmoeting was om een koffie te drinken of gewoon te praten, moest ik voorbereid komen."

Een man van projecten

Antoine Sibierski was nochtans niet voorbestemd om opnieuw als sportief directeur aan de slag te gaan, hij die deze functie niet meer had uitgeoefend sinds het seizoen 2012/2013 bij Lens. Voor hij twee jaar geleden bij Troyes tekende, was hij trouwens trainer van Châteauroux. Het zijn zijn banden met Manchester City en Brian Marwood, algemeen directeur van de 'global football'-divisie van de City Group die hem hebben overtuigd om zich over het project te buigen.





Anderlecht is gewaarschuwd: vanaf zijn aankomst heeft hij niet geaarzeld om orde op zaken te stellen: "Toen ik op 1 juli in functie kwam, zag ik meteen dat er te veel losheid, laksheid en amateurisme was, iets onvoorstelbaars voor een club als ESTAC. Zeker wanneer je een aandeelhouder hebt zoals de City Group".