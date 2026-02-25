De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?
John Textor verliest officieel de leiding over Eagle Football en alle bevoegdheden binnen zijn clubs. RWDM wacht af welke richting dit verhaal voor hen zal uitgaan.

John Textor is niet langer directeur van Eagle Football Holdings Bidco. De Amerikaanse zakenman heeft elke vorm van invloed binnen de structuur verloren en beschikt niet meer over hefbomen om zijn clubs aan te sturen.

Voor RWDM Brussels is dit een gunstige ontwikkeling. De Brusselse club hoopt dat deze machtsverschuiving het fonds Ares ertoe aanzet eindelijk aandacht te besteden aan zijn toekomst. De interne verhoudingen zouden daardoor snel kunnen veranderen.

Een onverwachte wending voor RWDM

Aan de vooravond van een belangrijke vergadering probeerde John Textor twee bestuurders opzij te schuiven om zijn positie te versterken. Die poging had echter het tegenovergestelde effect.

Michele Kang en de invloedrijke schuldeiser Ares reageerden door voor zijn definitieve uitsluiting uit het bestuur te stemmen. Textor is officieel alle beslissingsrechten kwijt over de aandelen en activa van de holding.


Textor kan geen enkel document meer ondertekenen en geen strategische keuzes van de groep nog goedkeuren. Binnen enkele dagen wordt meer duidelijkheid verwacht. Eagle Football beheert onder meer Lyon, Botafogo en Crystal Palace.

