"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

Club Brugge is er in Madrid niet in geslaagd door te stoten in de Champions League. De troepen van trainer Ivan Leko verloren met duidelijke 4-1-cijfers.

Gemiste kans tegen Atletico Madrid

Coach Ivan Leko was na de match tegen Atletico Madrid bijzonder teleurgesteld over het resultaat. “Normaal kom je naar hier om een selfie te nemen. Wij hebben het Atlético écht moeilijk gemaakt”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Club Brugge dwong de nodige kansen af in de eerste helft, maar maakte die niet af. “We waren beter. De pressing was top. Ons voetbal was geweldig. We hebben kansen gecreëerd en hier voor paniek gezorgd”, ging hij verder.

De reactie op de 1-0-achterstand was volgens hem fantastisch. “Aan de rust hadden we zeker met één of twee goals voor moeten staan.” Maar het was slechts 1-1.

Iedereen moet fier zijn op Club Brugge

En de koude douche volgde al heel erg snel. “Een schok”, noemde Leko het. “De teleurstelling is heel groot. Dat mijn kleedkamer heel ontgoocheld is na een nederlaag tegen Atlético Madrid, zegt veel over de stappen die wij als club al gezet hebben.”

Lees ook... Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid›

Volgens Leko heeft Club Brugge voluit meegespeeld voor de kwalificatie. “We moeten echt fier zijn op deze campagne. Iedereen in het Belgisch voetbal moet dat zijn. We hebben getoond dat we ons mannetje kunnen staan op dit niveau”, besluit hij.