Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende"

Analist Patrick Goots maakt zich steeds grotere zorgen over de situatie bij Antwerp. De ploegen onderin komen steeds korter en voor de Champions' Play-offs lijkt het een onmogelijke taak te worden.

“Het meest verontrustende is dat de ploegen achter Antwerp heel kort komen. Cercle Brugge staat op drie punten, OHL op twee. Het wordt daar héél warm onderin", aldus Goots in GvA.

De voormalige topspeler wijst op de slechte vorm van de ploeg. “De Antwerpse flow is niet denderend: 3 op 18, een bekeruitschakeling, weinig doelpunten en bijna elke wedstrijd twee of meer tegendoelpunten. Dat laatste euvel moet dringend worden opgelost.”

Volgens hem heeft Antwerp nog minstens vier punten nodig om de play-downs te vermijden. Het resterende programma is niet mals: thuis tegen STVV, uit bij La Louvière, thuis tegen Standard en uit bij OHL.

“Sint-Truiden zit in de vorm van zijn leven. La Louvière op vrijdagavond is geen cadeau. Standard wint nu met 0-3 in Genk, zónder Teuma en Nielsen. Dat wordt ook geen hapje. En Leuven, daar heeft Antwerp historisch geen goede resultaten", waarschuwt Goots.

De analist kijkt ook naar de tactische aanpak van coach Joseph Oosting. “Hij schakelde tegen Union over op overlevingsmodus, bijna een 5-4-1 in balverlies, met alleen Janssen voorin. Het stond defensief goed, maar offensief miste het de creativiteit.”





Goots concludeert dat Antwerp een moeilijke maand wacht. “Met deze vorm en het resterende programma wordt het een spannende strijd om de degradatie play-offs te vermijden."