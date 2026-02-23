"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

Na drie competitienederlagen op rij zijn de kansen van Charleroi op de top 6 serieus geslonken. Gefrustreerd door de nederlaag op Westerlo wijst Aurélien Scheidler op het gebrek aan inzet.

In januari lachte alles Charleroi toe met vier zeges in vier wedstrijden. De dynamiek was goed. Maar sindsdien is de machine gaan haperen. Zondagavond leden de Carolo's een vierde nederlaag op rij, alle competities samen: 2-1 op het veld van Westerlo.

De klap is hard te verteren voor de Carolo's. Sakamoto dook in de 90e minuut op en schonk de zege aan Westerlo, een treffer die erg veel pijn deed in het Zwarte Land. Hans Cornelis heeft sinds zijn komst als T1 bijna evenveel zeges als nederlagen.

Woorden over de malaise

Aurélien Scheidler hield zich niet in aan de microfoon van de RTBF. "Dit heeft ons vanavond echt geraakt. Er lag ruimte om te winnen. Bij de tweede goal nemen we onze man niet op... Dat herhalen we voortdurend op training." De spits wijst op een gebrek aan intensiteit en solidariteit in de voorbije weken.

"We winnen minder duels, we leveren minder inspanningen voor elkaar, en dat voel je", voegde hij eraan toe. Hij betreurt de eerste tegentreffer. "Waarom zo in de zestien duiken? We kunnen ook blijven staan." Sterke woorden die de malaise blootleggen.



Met 33 punten ziet Charleroi de top 6 wegdrijven, op drie punten van KAA Gent. Maar Scheidler blijft erin geloven. "Als we in de top 6 willen staan, moeten we Club Brugge kloppen. We geven niet op." Er blijven nog vier wedstrijden om het tij te keren.