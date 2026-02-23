Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"

Volgens Peter Vandenbempt moet niemand nog verbaasd opkijken als STVV in het titeldebat wordt betrokken. "Eigenlijk is er geen enkele objectieve reden om hen géén titelkandidaat te noemen", klinkt het duidelijk bij de Sporza-analist.

Vandenbempt wijst op het niveau dat de Truienaars week na week halen. “Ze voetballen goed, zijn fysiek ijzersterk en beschikken over individuele klasse. Maar vooral: iedereen werkt voor het collectief en het vertrouwen spat ervan af.” Dat STVV al zeven keer won na een achterstand, noemt hij veelzeggend.

Ook het argument dat STVV zou teren op het kunstgras in eigen huis, veegt hij van tafel. “Ze zijn met voorsprong de beste uitploeg. Dat zegt genoeg.” Daarnaast looft hij coach Wouter Vrancken. “Hij is een uitstekende trainer en past perfect bij deze club.”

Peter Vandenbempt vergelijkt STVV met Union in hun eerste jaar 1A

De situatie doet Vandenbempt denken aan het eerste seizoen van Union Saint-Gilloise na de terugkeer op het hoogste niveau. “Dat geheel van spel, overtuiging en resultaten: daar zie ik parallellen.”

Toch plaatst hij ook kanttekeningen. “Ze hebben de cijfers en het niveau van een titelkandidaat, maar de vraag is of dat standhoudt in de play-offs.” Ervaring in topwedstrijden en omgaan met titelstress kunnen bepalend worden.



Met duels tegen KRC Genk en Union in het vooruitzicht krijgt STVV volgens Vandenbempt de kans om zich definitief te meten met de concurrentie. “In die laatste wedstrijden kunnen ze tonen: dit wordt een strijd met drie.”

