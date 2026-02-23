Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander

Senne Lammens is op 23-jarige leeftijd uitgegroeid tot de vaste nummer één bij Manchester United. Maar wie waren zijn voorbeelden? De Rode Duivel gaf antwoord op YouTube.

Manchester United kreeg de voorbije jaren vaak kritiek op zijn transferbeleid. Maar met Senne Lammens heeft de club het bij het rechte eind. De Rode Duivel werd voor 21 miljoen euro weggeplukt bij Antwerp en veroverde stap voor stap een basisplaats.

Kalm en zelfverzekerd: de Belgische doelman maakt indruk, wedstrijd na wedstrijd. Het overgrote deel van de fans heeft hem al in de armen gesloten, een bewijs dat ze zaten te wachten op een keeper van dit niveau. André Onana stapelde de flaters op en kostte de club heel wat punten.

Op de officiële clubsite, deed Lammens zijn verhaal in een video en blikte hij terug op zijn inspiratiebronnen en zijn parcours. "Toen ik opgroeide, was David De Gea natuurlijk een grote keeper en dat is hij nog steeds. Maar toen ik jong was, in de hoogdagen van United in 2008/2009, stond Van der Sar in doel. Met hem voel ik me het meest verwant. Hij was altijd solide, aanwezig en onwrikbaar achter zijn defensie."

Mignolet en Courtois als inspiratiebronnen

Lammens verbergt ook de invloed van zijn landgenoten niet. "Toen ik aansloot bij de eerste ploeg, zat ik samen met Simon Mignolet, die in Engeland heeft gespeeld. Van hem heb ik veel opgestoken. Hij had ervaring op het allerhoogste niveau. En dan natuurlijk Thibaut Courtois. Omdat ik bij de nationale ploeg met hem train, leer ik veel."


Lammens brengt de rust die de defensie van United de laatste tijd miste. Hij zou in de hiërarchie van de Belgische doelmannen wel eens voorbij Matz Sels kunnen schuiven.

