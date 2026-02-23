🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club

🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club
Foto: © photonews
Frank Acheampong blijft zich uitleven in het Chinese kampioenschap. Hij is inmiddels aan zijn vierde club in de lokale Super League toe en is al de nieuwe publiekslieveling.

Bij Anderlecht kreeg Frank Acheampong de bijnaam 'Mister Europe' vanwege zijn cruciale doelpunten op het Europese toneel. De kleine Ghanees, gekend om zijn verwoestende versnellingen op de linkerflank, maakte deel uit van de laatste kampioenploeg van de Sporting onder René Weiler in 2017.

Paars-wit deed toen een goede zaak: naast de drie miljoen euro van zijn verhuur aan Tianjin, streken ze nog eens drie miljoen op bij zijn definitieve transfer in 2018.

Sindsdien is Acheampong uitgegroeid tot een heuse ster van de Chinese competitie. Ook actief geweest bij de clubs van Henan en Shenzhen, staat de teller inmiddels op 65 doelpunten en 29 assists in 192 wedstrijden in de Super League.

De lieveling van de supporters

Op zijn 32ste is zijn populariteit nog steeds enorm. Dat blijkt wel uit de reacties die zijn transfer van twee dagen geleden naar Dalian Yingbo teweegbracht, waar hij nieuwe ploegmaat wordt van een zekere Nicolae Stanciu.

Net gearriveerd op de luchthaven, werd Frank Acheampong opgewacht door uitzinnige supporters. De voormalige Ghanese international had zijn koffer nog niet eens opgehaald of hij stond al handtekeningen uit te delen en enthousiaste spreekkoren aan te heffen, met een clubsjaal om zijn nek en een boeket bloemen in de clubkleuren in zijn handen.

