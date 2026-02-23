🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

Foto: © photonews

SK Beveren heeft zich al in februari verzekerd van promotie naar de Jupiler Pro League. Na een indrukwekkende reeks is de kloof met de concurrentie onoverbrugbaar geworden. Zondag volgde al een feest.

SK Beveren heeft het zondag gedaan. Na een historische reeks realiseerden de Waaslanders in februari al een promotie naar de Jupiler Pro League. Zo vroeg op het seizoen is opvallend.

Het verschil met de rest van het klassement is te groot. Beveren won en Beerschot verloor, waardoor de kloof met de Kielse Ratten te groot werd om er eventueel nog onder te zakken.

Vroegtijdige promotie na vijf jaar afwezigheid

Bij zo'n grote mijlpaal in de clubgeschiedenis hoort natuurlijk ook een feest. In Beveren werd de promotie logischerwijs uitgebreid gevierd, en daar deelde DAZN beelden van.

In het seizoen 2020/2021 degradeerde de club, die toen nog als Waasland-Beveren door het leven ging, naar de Challenger Pro League. Na vijf seizoenen in 1B keert de ploeg terug naar de Jupiler Pro League.

Lees ook... 🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

SK Beveren won de beslissende wedstrijd met 1-4 van Patro Eisden Maasmechelen. Abrahams en Van Hecke scoorden, terwijl er ook twee eigen doelpunten van Stef Peeters volgden.

Patro Eisden Maasmechelen
SK Beveren

