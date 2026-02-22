Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

STVV blijft meedraaien aan de top van de rangschikking. De ploeg van Wouter Vrancken staat nog altijd op de tweede plaats in de Jupiler Pro League.

Twee assists voor Goto

Het succes van STVV blijft voortduren. Dit weekend werd met 1-3 gewonnen op bezoek bij Dender. Na afloop benadrukte Wouter Vrancken hoe belangrijk Keisuke Goto voor zijn ploeg was.

Nochtans scoorde de Japanner dit weekend niet, maar hij deelde wel twee assists uit. “We zijn na die vroege achterstand niet bij de pakken blijven zitten”, aldus Goto aan Het Belang van Limburg.

De gelijkmaker kwam vrij vlug en dat was uiteraard in het voordeel van de Kanaries. “Deze ploeg panikeert niet en kent de situatie van zo’n achterstand intussen.”

Wie kan STVV nog stoppen?

Dat hij niet scoorde wringt niet. Of toch een beetje. “Ja, het ploegbelang primeert, maar ik geef toe dat ik ook wel graag wou scoren. Dat lukte niet. Maar een andere Japanner deed het, hé”, lacht Goto.



De grote vraag is waar de grenzen liggen van deze ploeg. “Welke ploeg dit STVV kan stoppen? Alleen STVV zelf. Het blijft belangrijk dat we week na week ons eigen ding blijven doen, ons eigen spel spelen”, besluit hij.