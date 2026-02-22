Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?

Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?
Strasbourg zou de vertrekprijs voor Diego Moreira hebben vastgesteld. Verschillende Premier League-clubs zouden geïnteresseerd zijn. En zo lijkt het groen licht gegeven voor een indrukwekkende zomertransfer.

De Franse sportkrant L'Équipe is met het nieuws naar buiten gekomen: Diego Moreira heeft een exitticket bij Strasbourg gekregen. Om de diensten van de rechtsbuiten binnen te halen, zullen geïnteresseerde clubs 30 miljoen euro op tafel moeten leggen.

Engelse ploegs liggen op de loer voor Diego Moreira

Engelse clubs volgen zijn evolutie op de voet. Zijn veelzijdigheid en zijn vermogen om als rechtsbuiten te spelen, maken indruk. De Rode Duivel is in staat om het verschil te maken in de kleine ruimtes en heeft dus een gewild profiel.

De speler heeft nooit zijn aantrekkingskracht tot Chelsea verborgen gehouden, een club die hij goed kent. Beide clubs behoren tot dezelfde investeringsgroep, en Chelsea heeft een clausule om hem tegen een interessante prijs terug te halen.

Keert Diego Moreira terug naar Chelsea?

Zijn trainer zet enorm in op zijn fysieke potentieel om hem te laten ontploffen op het hoogste niveau. Hij werkt hard zowel defensief als offensief. Fysiek is hij indrukwekkend en dat kan Strasbourg heel veel geld op leveren.


Zijn marktwaarde zou de pan uit kunnen rijzen. En wat als Moreira meerdere WK-wedstrijden speelt? Een berekening die de speler in het middelpunt van alle belangstelling plaatst. Al is een WK-selectie nog geen zekerheid.

