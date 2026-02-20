Zorgt La Louvière voor nieuwe stunt? KV Mechelen is alvast gewaarschuwd

La Louvière staat op het punt om KV Mechelen te ontvangen. Twee ploegen die punten nodig hebben, zij het met verschillende doelstellingen.

Als RAAL de play-downs nog wil vermijden, moet het thuis winnen van KV Mechelen. Aan de overkant willen de troepen van Fred Vanderbiest ook een goed resultaat meenemen om in de top zes te blijven.

"Het is een ploeg die open voetbal brengt. Maar ze zijn ook heel goed georganiseerd, dat is hun sterkte, vooral in de omschakeling. Ze laten wel ruimtes om aan te vallen, dus ik verwacht een open wedstrijd, aangenaam voor de supporters. Er zal veel intensiteit zijn, met twee vrij gelijkaardige systemen", voorspelt Frédéric Taquin op zijn persconferentie volgens Antenne Centre.

De heenmatch zit nog vers in het geheugen

La Louvière staat niet per se bekend om doelpuntenrijke wedstrijden, maar de heenwedstrijd was wel de spectaculairste van het seizoen voor de Wolven (samen met de zege op Club Brugge). RAAL leidde tot minuut 90 met 1-2, maar gaf het alsnog uit handen na twee goals van Lion Lauberbach in de toegevoegde tijd. "Ze staan al sinds het begin van het seizoen in de top zes, maar ik heb het gevoel dat we hen kunnen kloppen. In de heenmatch waren we al sterk. En vandaag zijn we nog sterker."

Wie kan het best omgaan met de druk rond deze wedstrijd? "Zij zullen moeten komen. Als ze in de top zes willen blijven, moeten ze winnen, gezien het klassement dicht bij elkaar ligt. Ik kan me niet voorstellen dat die club niet de ambitie heeft om erbij te zijn. Ik denk dus dat ze zullen aanvallen. Dat past ook bij hun clubcultuur: ze houden van aanvallend voetbal."



"Wij zullen heel geconcentreerd moeten zijn, vooral op de infiltraties vanuit de tweede lijn. Daar zijn ze erg gevaarlijk in en ook efficiënt bij voorzetten. Ze brengen veel volk in de zestien", besluit Frédéric Taquin.