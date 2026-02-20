Wintertransfer Bouke Boersma legt haarfijn uit waarom hij voor KV Mechelen koos

KV Mechelen haalde tijdens de wintermercato Bouke Boersma binnen. De spits toonde meteen dat hij perfect op zijn plaats zit.

Geen transfer naar Italië

Het gaat plots heel erg snel voor de amper 20-jarige Bouke Boersma. Hij maakte eind januari de overstap van De Graafschap naar KV Mechelen. Nochtans lagen er ook andere aanbiedingen op tafel. Zo wou Go Ahead Eagles hem binnenhalen, net als de Italiaanse tweedeklasser Avellino een poging waagde.

Waarom het niet Go Ahead Eagles werd? “Waarom niet? Vraag eerder ‘waarom Mechelen wél?’”, lacht de Nederlander in Het Laatste Nieuws. “GAE is een goede club, maar veel spelers die de beker wonnen, waren er vertrokken.”

Ook in de Serie B gaan spelen zag Boersma helemaal niet zitten. “In mijn hoofd was dat nooit een optie - ik wou niet naar de Serie B. Italië was geen goed idee. Ik wou naar België.”

De spits wilde naar eigen zeggen op een trein stappen die vol vooruit gaat. Tom Caluwé kon hem uiteindelijk overtuigen om voor KV Mechelen te kiezen. “De club wist wie ik was, had veel data verzameld én haalde me als eerste spits. Ik wist dat ik zou spelen.”

Eerste doelpunt scoren

Bij zijn debuut leverde Boersma twee assists op. De klik met Fred Vanderbiest is ook gigantisch goed. “Ik voel me snel op mijn gemak en de coach gebruikte me in mijn kracht: als kapstok, met creatieve jongens rond mij.”





Nu is het enkel nog wachten op zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League. “Ik wil zo snel mogelijk mijn eerste goal prikken. (lachje) Je wil toch belangrijk zijn? Ik lééf van doelpunten”, besluit de Nederlander.