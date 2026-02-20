Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

De zoektocht naar een nieuwe doelman bij Club Brugge is geen toeval. De onderhandelingen over een nieuw contract voor Simon Mignolet zitten al een tijd vast, waardoor de club zich voorbereidt op een scenario zonder zijn huidige nummer één.

Intern wordt daarom al gekeken naar mogelijke opvolgers. Volgens Het Laatste Nieuws staat onder meer Koen Casteels op de radar om volgend seizoen het doel te verdedigen.

Het dossier-Mignolet sleept aan omdat er nog geen akkoord is over een verlenging. Hoewel een extra seizoen niet volledig uitgesloten is, wil de sportieve leiding geen risico nemen en nu al alternatieven in kaart brengen. De vraag is of Mignolet op zijn 38ste nog fysiek top gaat zijn.

Simon Mignolet is dé grootverdiener van de JPL

Ook de financiële factor speelt mee. De ervaren doelman is met 4 miljoen euro brute jaarlijks de absolute topverdiener in de Belgische competitie, wat zwaar doorweegt op de loonmassa. Dat maakt het voor de club moeilijker om zijn contract zomaar onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Toch betekent een wissel niet automatisch dat er bespaard zal worden. Casteels, die momenteel in het buitenland actief is, geniet zelf een stevig salaris en zou ook in Brugge een aanzienlijke investering vergen.

Mignolet is niet van plan om te stoppen

Voorzitter Bart Verhaeghe en zijn entourage nemen voorlopig hun tijd. Met het einde van het seizoen in zicht wil men klaar zijn om snel te schakelen, mocht blijken dat het verhaal met Mignolet effectief afloopt.



Mignolet heeft zelf trouwens niet de intentie om te stoppen, zelfs als het verhaal bij Club afloopt. Hij heeft nog de ambitie om zich op het hoogste niveau te laten zien.