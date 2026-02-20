Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De zoektocht naar een nieuwe doelman bij Club Brugge is geen toeval. De onderhandelingen over een nieuw contract voor Simon Mignolet zitten al een tijd vast, waardoor de club zich voorbereidt op een scenario zonder zijn huidige nummer één.

Intern wordt daarom al gekeken naar mogelijke opvolgers. Volgens Het Laatste Nieuws staat onder meer Koen Casteels op de radar om volgend seizoen het doel te verdedigen.

Het dossier-Mignolet sleept aan omdat er nog geen akkoord is over een verlenging. Hoewel een extra seizoen niet volledig uitgesloten is, wil de sportieve leiding geen risico nemen en nu al alternatieven in kaart brengen. De vraag is of Mignolet op zijn 38ste nog fysiek top gaat zijn.

Simon Mignolet is dé grootverdiener van de JPL

Ook de financiële factor speelt mee. De ervaren doelman is met 4 miljoen euro brute jaarlijks de absolute topverdiener in de Belgische competitie, wat zwaar doorweegt op de loonmassa. Dat maakt het voor de club moeilijker om zijn contract zomaar onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Toch betekent een wissel niet automatisch dat er bespaard zal worden. Casteels, die momenteel in het buitenland actief is, geniet zelf een stevig salaris en zou ook in Brugge een aanzienlijke investering vergen.

Mignolet is niet van plan om te stoppen

Voorzitter Bart Verhaeghe en zijn entourage nemen voorlopig hun tijd. Met het einde van het seizoen in zicht wil men klaar zijn om snel te schakelen, mocht blijken dat het verhaal met Mignolet effectief afloopt.

Lees ook... Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Mignolet heeft zelf trouwens niet de intentie om te stoppen, zelfs als het verhaal bij Club afloopt. Hij heeft nog de ambitie om zich op het hoogste niveau te laten zien.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Simon Mignolet

Meer nieuws

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

11:00
Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

07:20
6
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
5
Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

10:30
1
Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

08:40
4
Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

09:30
5
Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

10:00
🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

09:00
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

08:20
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
4
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
70
Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

07:00
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
5
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
1
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

22:30
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
4
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
14
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
1
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
1
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
2
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
3
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
4
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
4
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

19/02
3
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
15
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
1
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

18:40
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 1-6 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 3-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje PhP PhP over Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Mr bacardi Mr bacardi over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Andreas2962 Andreas2962 over Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans Demogorgon Demogorgon over Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent" Demogorgon Demogorgon over Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur" Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoe Dante Vanzeir het verkorf bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven Vital Verheyen Vital Verheyen over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" BFL BFL over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved