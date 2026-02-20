Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Foto: © photonews
Bij RSC Anderlecht willen ze snel duidelijkheid over de trainerskwestie. De club mikt erop om uiterlijk volgende week een definitieve beslissing te nemen over de komst van Alfred Schreuder.

Drie weken na het ontslag van Besnik Hasi is er nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Schreuder blijft de topkandidaat, maar zijn huidige werkgever Diriyah Club weigert voorlopig om hem te laten vertrekken.

De Brusselaars hebben naar eigen gevoel alles geprobeerd om een akkoord te bereiken. Toch blijft de situatie geblokkeerd, vooral omdat Diriyah sportief nog ambities heeft en zijn coach niet wil verliezen in een cruciale fase van het seizoen.

Ten laatste volgende week moet de trainersknoop doorgehakt zijn

Binnen Anderlecht groeit daarom het besef dat het dossier niet eindeloos kan blijven aanslepen. De club wil volgende week weten of Schreuder effectief kan komen, of dat ze definitief een andere richting moeten inslaan.

In dat laatste geval schuift Jérémy Taravel automatisch naar voren als oplossing om het seizoen af te maken. Hij kent de spelersgroep, heeft het vertrouwen van de kleedkamer en staat al klaar om verantwoordelijkheid op te nemen.


Ofwel raakt de impasse doorbroken en kan Schreuder alsnog aansluiten, ofwel hakt Anderlecht de knoop door en kiest het voor stabiliteit met Taravel tot het einde van het seizoen.
 

Anderlecht

