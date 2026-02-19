Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Théo Leoni was uitgegroeid tot een publiekslieveling in het Lotto Park. De jongeling verdween echter uit beeld toen Besnik Hasi op de bank plaatsnam. Vandaag blikt hij terug op die periode bij paars-wit.

Omschreven als een laatbloeier veroverde Théo Leoni in 2023 zijn plek in het eerste elftal van Anderlecht. Hij werd basisspeler gedurende bijna twee jaar, vooral onder Brian Riemer. Daarna verdween de middenvelder van de radar bij de komst van Besnik Hasi.

In september vertrok hij naar Stade de Reims en daar is de 25-jarige tegenwoordig een onbetwistbare basisspeler in Ligue 2. In een gesprek met RTL Sports ging Théo Leoni in op de omstandigheden van zijn vertrek en zijn moeizame relatie met Besnik Hasi.

De komst van Besnik Hasi veranderde alles voor Théo Leoni bij Anderlecht

"Het klopt dat het met de komst van Besnik Hasi anders werd. In eerste instantie dacht ik dat we een goede verstandhouding hadden, maar de coach zag andere dingen op het middenveld en wilde andere profielen."

"Ik denk dat de situatie, met mijn contract en de trainerswissel, de zaken niet geholpen heeft voor mijn einde bij Anderlecht. Ik vind dat ik nooit echt mijn kans heb gekregen. Ik ben één keer gestart onder Besnik Hasi, thuis tegen Antwerp (0-0). Daarna startte ik niet meer. Ik weet niet of je een speler op één wedstrijd kunt beoordelen."

Théo Leoni betreurt onduidelijke communicatie bij Anderlecht

Gefrustreerd door zijn degradatie in de hiërarchie probeerde Théo Leoni met zijn trainer en de clubleiding te praten om alles te begrijpen. Hij kreeg echter alleen vage antwoorden, net als enkele van zijn ploegmaats.





"Met hem en de mensen boven hem was het niet duidelijk. Er waren veel vage situaties voor veel spelers, en ik maakte daar deel van uit. Dat heb ik ook gezien toen ik vertrok: andere spelers bleven in een onzekere situatie. Iedereen schoof de bal naar elkaar. Hasi zei dat het van hogerop kwam, en de leiding zei dat hij de spelers koos. Het was niet duidelijk en niet makkelijk."