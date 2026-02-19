Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Anderlecht draait momenteel vierkant. Bovendien zal het niet gemakkelijk worden om uit deze impasse te geraken.

RSC Anderlecht zakt verder weg

Het gaat momenteel niet goed met RSC Anderlecht en dat is volgens Johan Boskamp nog heel erg licht uitgedrukt, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met HUMO.

De Nederlander verwijst naar de tijd van Constant Vanden Stock en Mister Michel die hij heeft meegemaakt. “Dan accepteer je maar moeilijk dat je je club zo ziet afglijden”, klinkt het bij de analist.

De overname door Marc Coucke, met de komst van tal van spelers van KV Oostende, begreep Boskamp al helemaal niet. “Het is daarna alleen maar erger geworden. In mijn tijd vielen de supporters de club nooit af, nu zie je spandoeken tegen het bestuur.”

Coosemans als leider

De Nederlander laat een bezoek aan Anderlecht meer en meer liggen en weet dus niet zo goed wat er achter de schermen allemaal speelt. Maar hij ziet ook wat hij moet zien: een gebrek aan kwaliteit en persoonlijkheid, noemt hij het.



En dat staaft hij met een voor hem duidelijk voorbeeld. “Twee jaar geleden mocht Coosemans niet eens meedoen, en nu is hij een leider? Kan niet”, besluit Boskamp zijn betoog.