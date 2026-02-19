Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Anderlecht probeert door te drukken in de piste Alfred Schreuder, maar het ziet er niet zo rooskleurig uit. De kans begint steeds groter te worden dat paars-wit nog een tijdje met Jérémy Taravel doorgaat, mogelijk zelfs tot het einde van het seizoen. Maar dat brengt ook problemen met zich mee.

Iedereen kent de situatie intussen wel. Schreuder wil naar Anderlecht, met wie hij een principeakkoord heeft, maar Al Diraiyah wil zijn trainer niet laten vertrekken. De club is onderdeel van een giga-project van maar liefst 63 miljard euro dat de historische Saoedische stad toeristisch en cultureel aantrekkelijk moet maken.

Al Diraiyah kan eender welke verbrekingsvergoeding weigeren

De Diriyah Company is de eigenaar, voorzitter is Zijne Hoogheid Prins Khalid bin Mohammed bin Saud. Om maar te kaderen dat zelfs als Anderlecht verbrekingsvergoeding wil betalen, de Saoedi's dat niet nodig hebben en dat bijzonder makkelijk kunnen weigeren.

Ze zijn volop in de race voor de tweede plaats in de Saoedische tweede klasse en willen hun trainer in deze fase niet laten vertrekken. Zoals de stand van zaken op dit moment is - dat kan nog veranderen - heeft Anderlecht een plan B nodig.

Schreuder of Taravel, verder gaat het plan momenteel niet

Maar zoveel coaches met persoonlijkheid en een tactisch plan dat overeenkomt met wat ze voor ogen hebben, zijn er momenteel niet beschikbaar. Of ze willen niet naar Anderlecht komen. Bij paars-wit zijn ze niet van plan om eender wie binnen te halen. Er moet echt consensus over bestaan binnen de sportieve leiding.

Het plan B lijkt dan ook duidelijk: Jérémy Taravel. Als Schreuder niet komt, is de kans groot dat de 38-jarige voormalige T3 overneemt tot het einde van het seizoen. Ze willen hem immers ook niet in het ongewisse laten. Op een bepaald moment kan je hem ook niet meer ad interim weken na elkaar de matchen laten voorbereiden.





Daarbij komen wel een aantal problemen. Gaan ze hem nieuwe assistenten geven of doordoen met Naïm Aarab en Arnaud Djoum die vanuit de jeugd ook voorlopig gepromoveerd werden? Gaan ze hem een contractverlenging geven, wetende dat er nog altijd gemikt wordt op een nieuwe trainer? En wat als er zich voor de play-offs een nieuwe kans voordoet om Schreuder of een andere coach binnen te halen?

Het grote voordeel: Anderlecht kan eerst technisch directeur halen

Het zou Anderlecht wel tijd geven om eerst een nieuwe technisch directeur aan te stellen, die dan meteen zijn fiat kan geven voor het trainersprofiel. Je zal maar pakweg Antoine Sibierski overtuigen om later vast te stellen dat die het helemaal niet kan vinden met Schreuder. In een ideale wereld leidt de TD zelfs de gesprekken over een nieuwe trainer.

Het ziet er meer en meer naar uit dat scenario B zich zal ontwikkelen. Dat heeft dus ook zijn voordelen voor Anderlecht, want er werden steeds meer wenkbrauwen gefronst dat Anderlecht zijn nieuwe trainer (ze beloofden de fans dat die niet als tussenpaus gezocht werd) voor de technisch directeur gaat halen. Maar het zal in de komende week duidelijk moeten worden of Schreuder effectief aan zijn contract gehouden wordt in Saoedi-Arabië.