OFFICIEEL: Deze coach gaat niét aan de slag bij RSC Anderlecht

Franck Haise zal niet de nieuwe coach worden van RSC Anderlecht. De Fransman gaat in eigen land aan de slag.

RSC Anderlecht hoopt zo snel als mogelijk Alfred Schreuder aan te stellen als nieuwe coach. Op clubniveau is er echter nog geen akkoord.

Franck Haise is voor de Brusselaars alvast géén plan B meer. De 54-jarige Fransman gaat in de Ligue 1 aan de slag.

De nouveaux chapitres à écrire pour entretenir un lien indéfectible. Retour aux sources, en 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🎞️#DegemerMatFranck pic.twitter.com/VZOphSlnZr — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 18, 2026

Haise is de nieuwe coach van Stade Rennes. Hij volgt de ontslagen Habi Beye op bij het nummer zes uit de Ligue 1.

Haise was één van de coaches die de voorbije weken aan Anderlecht werden gelinkt. Al moet het gezegd: de Fransman werd voorgesteld aan het paars-witte bestuur, maar was nooit eerste keuze in Brussel.





Waar was Franck Haise de voorbije seizoenen aan het werk?

Haise kan nochtans de nodige adelbrieven voorleggen. De Fransman stond de voorbije seizoenen aan het roer van FC Lorient, RC Lens en OGC Nice.