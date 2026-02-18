Genk dwingt bijzonder veel respect af: dit heeft Dinamo Zagreb-trainer Mario Kovacevic te zeggen voor EL-clash

Genk dwingt bijzonder veel respect af: dit heeft Dinamo Zagreb-trainer Mario Kovacevic te zeggen voor EL-clash
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat donderdag voor een lastige verplaatsing naar Dinamo Zagreb in de Europa League. Daags voor het duel sprak trainer Mario Kovačević klare taal op zijn persconferentie.

KRC Genk is naar Kroatië getrokken om het donderdag op te nemen tegen Dinamo Zagreb. De trainer van de tegenstanders, Mario Kovacevic hield daags voor de wedstrijd een personconferentie. Hij deelde slecht nieuws mee over zijn kern.

Kovačević mist sterkhouder, maar blijft geloven

"(Ismaël) Bennacer is al een tijdje out en op hem kunnen we niet rekenen", opende Kovacevic. Bennacer is waarschijnlijk hun beste speler. "Alle anderen zijn klaar voor de wedstrijd."

De Bosniër heeft de Limburgers al goed geanalyseerd. "Genk staat in de bovenste helft van de Europa League. Ze misten een plek in de top acht enkel door het doelsaldo. Hun kern is dubbel zoveel waard als de onze. We willen tonen dat we goed kunnen spelen tegen zo'n sterke tegenstander."

De verwachtingen liggen echter hoog in Kroatië. "Dinamo verwacht altijd een overwinning in Maksimir, tegen wie we ook spelen. Genk is kwaliteitsvol, maar wij geloven in onszelf. Mij interesseert alleen de winst. Hier zijn al sterkere ploegen gestruikeld."

Zagreb is al gewaarschuwd voor Racing Genk

Lees ook... Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem
"Genk beschikt over snelle en directe spelers, ze spelen in een hoog tempo en dominant. Dat spreekt me aan, want wij willen ook zo spelen in de Kroatische competitie. Ik wil niet te veel ingaan op individuele spelers, dat bespreek ik met mijn ploeg. Genk heeft kwaliteit op het middenveld en voorin. Ze scoren veel, maar krijgen ook doelpunten tegen. Wij zullen proberen gevaarlijk te zijn en onze kansen te benutten", besluit Kovacevic.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Dinamo Zagreb - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (19/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Mario Kovačević

Meer nieuws

LIVE: Wat kan Club Brugge thuis tegen Atlético Madrid? Live

LIVE: Wat kan Club Brugge thuis tegen Atlético Madrid?

20:59
Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

16:30
Ze vallen als vliege... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

Ze vallen als vliege... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

21:00
Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

20:40
De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

17:40
Van Het Kuipje naar Camp Nou? 'Barcelona zet deze verdediger héél hoog op de verlanglijst'

Van Het Kuipje naar Camp Nou? 'Barcelona zet deze verdediger héél hoog op de verlanglijst'

20:20
'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

11:20
7
Gooide Olivier Renard zelf de handdoek in de ring? 'Deze informatie plaatst ontslag van Anderlecht-bestuurder in ander daglicht'

Gooide Olivier Renard zelf de handdoek in de ring? 'Deze informatie plaatst ontslag van Anderlecht-bestuurder in ander daglicht'

20:00
1
Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren

Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren

19:40
1
Wie heeft dit duizelingwekkende bod gedaan? 'Barcelona kan Lamine Yamal verkopen voor 300 miljoen (!) euro'

Wie heeft dit duizelingwekkende bod gedaan? 'Barcelona kan Lamine Yamal verkopen voor 300 miljoen (!) euro'

19:20
Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

18:45
Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

18:20
Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

18:00
Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

17:45
Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

17:20
Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

17:00
1
Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

16:45
"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

16:00
7
Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

15:30
1
Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

15:00
Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

14:40
3
KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

14:20
Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

12:40
5
"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

14:00
18
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
44
Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

13:30
Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

12:00
3
🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

13:00
11
Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

12:45
1
Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

12:20
8
"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

11:50
Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

11:40
1
Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

11:00
Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

10:45
'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
3
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 19/02 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 19/02 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 19/02 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 19/02 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 19/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 19/02 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 19/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 19/02 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge - Atlético Madrid: 0-0 Magic Mauves Magic Mauves over Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren Real09 Real09 over Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat Joe Joe over Gooide Olivier Renard zelf de handdoek in de ring? 'Deze informatie plaatst ontslag van Anderlecht-bestuurder in ander daglicht' fierce fierce over Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd The Purple Knight The Purple Knight over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" Andreas2962 Andreas2962 over Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG schuurke38 schuurke38 over Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved