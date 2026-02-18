Genk dwingt bijzonder veel respect af: dit heeft Dinamo Zagreb-trainer Mario Kovacevic te zeggen voor EL-clash

KRC Genk staat donderdag voor een lastige verplaatsing naar Dinamo Zagreb in de Europa League. Daags voor het duel sprak trainer Mario Kovačević klare taal op zijn persconferentie.

KRC Genk is naar Kroatië getrokken om het donderdag op te nemen tegen Dinamo Zagreb. De trainer van de tegenstanders, Mario Kovacevic hield daags voor de wedstrijd een personconferentie. Hij deelde slecht nieuws mee over zijn kern.

Kovačević mist sterkhouder, maar blijft geloven

"(Ismaël) Bennacer is al een tijdje out en op hem kunnen we niet rekenen", opende Kovacevic. Bennacer is waarschijnlijk hun beste speler. "Alle anderen zijn klaar voor de wedstrijd."

De Bosniër heeft de Limburgers al goed geanalyseerd. "Genk staat in de bovenste helft van de Europa League. Ze misten een plek in de top acht enkel door het doelsaldo. Hun kern is dubbel zoveel waard als de onze. We willen tonen dat we goed kunnen spelen tegen zo'n sterke tegenstander."

De verwachtingen liggen echter hoog in Kroatië. "Dinamo verwacht altijd een overwinning in Maksimir, tegen wie we ook spelen. Genk is kwaliteitsvol, maar wij geloven in onszelf. Mij interesseert alleen de winst. Hier zijn al sterkere ploegen gestruikeld."

Zagreb is al gewaarschuwd voor Racing Genk

"Genk beschikt over snelle en directe spelers, ze spelen in een hoog tempo en dominant. Dat spreekt me aan, want wij willen ook zo spelen in de Kroatische competitie. Ik wil niet te veel ingaan op individuele spelers, dat bespreek ik met mijn ploeg. Genk heeft kwaliteit op het middenveld en voorin. Ze scoren veel, maar krijgen ook doelpunten tegen. Wij zullen proberen gevaarlijk te zijn en onze kansen te benutten", besluit Kovacevic.