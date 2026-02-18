Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

Bayern München en Brighton & Hove Albion naderen een akkoord over de transfer van Bart Verbruggen. En ook de penningmeester van RSC Anderlecht wrijft zich in de handen.

Vincent Kompany wil Bart Verbruggen naar Beieren halen. De Nederlander moet er Manuel Neuer vervangen onder de lat bij Bayern München.

De onderhandelingen tussen Der Rekordmeister en Brighton & Hove Albion zijn vergevorderd. Volgens Engelse en Duitse media is Bayern München bereid om 48 miljoen euro op tafel te leggen.

RSC Anderlecht krijgt een héél mooi extraatje

En dat klinkt als muziek in de oren bij RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen verkocht Verbruggen in 2023 voor twintig miljoen euro aan The Seagulls. In die deal zat eveneens een doorverkooppercentage van vijftien procent vervat.

Met andere woorden: Anderlecht heeft recht op vijftien procent van de meerwaarde. En die meerwaarde is 28 miljoen euro.  In het Nederlands: Anderlecht mag zich aan een héél leuk extraatje van ruim vier miljoen euro verwachten.

Financieel duwtje in de rug


Uiteraard is alles onder voorbehoud dat de transfer wordt afgerond met bovenstaande bedragen. Op die manier helpt Vincent Kompany paars-wit onrechtstreeks met een financieel duwtje in de rug.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

