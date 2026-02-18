🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

De clash tussen Benfica en Real Madrid draaide niet alleen om het resultaat. Een incident tussen Vinicius Jr. en Gianluca Prestianni zorgde voor grote ophef en zware beschuldigingen over en weer.

De Champions League-wedstrijd tussen SL Benfica en Real Madrid zorgde voor heel veel discussie. Voornamelijk ging het over een incident tussen Vinicius Jr. (en bij uitbreiding alle Real Madrid-spelers) en Gianluca Prestianni, aanvaller van Benfica.

Vinicius Jr. scoorde het enige doelpunt van de partij en ging daarna een dansje doen richting het thuispubliek. Iets wat de Braziliaan wel vaker doet. Nu krijg hij er een gele kaart voor van de scheidsrechter.

De 25-jarige aanvaller was het daar duidelijk niet mee eens. Hij stapte uiteindelijk terug naar zijn plaats op het veld, maar toen bedekte Prestianni zijn mond met zijn hand en truitje en zei hij iets tegen Vinicius.

Volgens quasi alle spelers van Real Madrid zei hij iets racistisch. Vinicius liep meteen richting de ref en wou niet meer spelen. Na een tiental minuten ging het spel dan toch verder. Bij Real spreken ze van een schande.

Benfica reageert op zware beschuldigingen

Bij Benfica klinkt het heel anders. De Portugese topclub ontkent dat sprake was van racisme. De club plaatste een video op sociale media waarin het beweert dat de Real-spelers niet kunnen gehoord hebben wat ze beweren gehoord te hebben.

De club stuurde ook een statement van Prestianni de wereld in. "Ik wil duidelijk maken dat ik op geen enkel moment racistische beledigingen heb geuit aan het adres van Vinícius Júnior, die helaas verkeerd heeft geïnterpreteerd wat hij denkt te hebben gehoord. Ik ben nooit racistisch geweest en betreur de bedreigingen die ik heb ontvangen van spelers van Real Madrid", klinkt het bij de aanvaller.

Hoe gaat dit nu verder?

Het vervolg ligt in de handen van de UEFA. De scheidsrechter zal een rapport opmaken van de gebeurtenissen. Een speler die racisme toont krijgt zeker tien speeldagen schorsing, dat is de standaardregel in dit soort situaties.

Alleen lijkt dit vooral woord tegen woord te gaan worden. Prestianni zal niks liefs gezegd hebben tegen Vinicius, anders had hij zijn truitje niet voor zijn mond gehouden. Maar wat er dan precies gezegd werd zal de buitenwereld nooit met 100%-zekerheid kunnen vaststellen, tenzij er op magische wijze audio van werd opgenomen.