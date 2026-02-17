Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Het was een groot moment voor Kaye Furo, die afgelopen winter tot ieders verbazing Brugge verliet voor Brentford. De jonge Belgische aanvaller stond in de basis tegen Macclesfield in de beker, en was meteen beslissend... op zijn manier.

Toen Kaye Furo deze winter Club Brugge verliet voor Brentford in de Premier League, fronsten heel wat mensen de wenkbrauwen: de Belgische U21-international had amper 5 matchen in de Jupiler Pro League op de teller, met één doelpunt, en vertrok nu al... voor 8 miljoen euro.

Kaye Furo voor acht miljoen euro naar Brentford

Maar al snel werd duidelijk dat Brentford daar een plan mee had: de sportief directeur van de Bees legde bij de evaluatie van de wintermercato uit dat het de bedoeling was om Furo vrij snel bij de A-kern te brengen. Het profiel van de Belgisch-Nigeriaanse aanvaller leek volgens hem geknipt voor de Premier League.

Stap voor stap wordt de ex-Bruggeling nu in de groep opgenomen. Hij zat in de Premier League al drie keer op de bank, maar wacht nog altijd op zijn eerste minuten. In de FA Cup was het deze maandag wél zover: Kaye Furo stond aan de aftrap in de vierde ronde, tegen Macclesfield.

En bij zijn grote debuut voor The Bees liet de Belg een overtuigende indruk na. Hij speelde 71 minuten en was onrechtstreeks betrokken bij het enige doelpunt van zijn ploeg. Furo stond immers goed gepositioneerd aan de tweede paal om de voorzet van de linksback binnen te knikken.

Maar nog voor Furo kon koppen, werkte een verdediger van Macclesfield — een ploeg uit de Engelse zesde klasse — de bal met het hoofd in zijn eigen doel. Al bij al speelde Kaye Furo een degelijke wedstrijd, al blijft hij uiteraard nog wachten op zijn eerste goal.

