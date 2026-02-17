Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

Waar is Christos Tzolis? Sinds de Griek begin januari naast de Gouden Schoen greep, is hij onzichtbaar geworden bij Club Brugge.

Club Brugge staat voor een dubbele confrontatie met Atlético Madrid in de tussenronde van de Champions League. Blauw-zwart zal op zijn beste elf moeten rekenen om door te kunnen stoten naar de achtste finales.

Waar is de goede Christos Tzolis gebleven?

En dat is op dit moment niet het geval. Want Club kan al enkele weken niet rekenen op de beste Christos Tzolis. De Griek is in 2026 onzichtbaar geworden bij blauw-zwart, terwijl hij voor nieuwjaar nog heel bepalend was.

Tegen Dender scoorde Tzolis twee keer en gaf hij één assist, tegen Racing Genk was de Griek goed voor drie assists. In 2026 gaf Tzolis enkel tegen La Louvière al een assist, ook al had hij wel wat tegenslagen met onder meer ziekte.

Zit Gouden Schoen in het hoofd van Tzolis?

Al lijkt vooral de Gouden Schoen waar hij naast heeft gegrepen in het hoofd te zitten van Tzolis, wat hem mentaal toch een tikje lijkt te hebben gegeven. De Griek is de afgelopen weken dan ook op zoek naar zijn topvorm.

Of Tzolis die al zal terugvinden voor de dubbele confrontatie met Atlético Madrid, is maar de vraag. De vraag is ook of Tzolis wel in de basis zal starten en Mamadou Diakhon niet opnieuw de voorkeur zal krijgen op de linkerflank.