Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Club Brugge staat woensdag voor een topaffiche tegen Atlético Madrid in Jan Breydel. Blauw-zwart wil thuis een stevige basis leggen, maar moet naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke pion missen.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Atlético Madrid op Jan Breydel. Blauw-zwart krijgt daar de kans om in eigen huis een goede uitgangspositie te versieren met oog op de reis richting Spanje, volgende week.

Maar Club krijgt zeker niet alleen goed nieuws te horen in aantocht naar de wedstrijd. Sporza meldt namelijk dat Carlos Forbs daags voor de wedstrijd nergens te bespeuren was op training. Geen goed teken.

Geen Forbs op training van Club Brugge

De Portugees viel afgelopen weekend uit tegen Cercle Brugge. Hij scoorde het eerste doelpunt van de partij, maar na een ferme botsing kon hij niet meer verder. Er werd eerst gevreesd voor een breuk in de voet.

Uiteindelijk werden er geen breuken vastgesteld, wat wél goed nieuws is. Toch is hij niet speelklaar voor de wedstrijd tegen Atlético, zo lijkt. Behoudens een grote verrassing staat hij niet op het wedstrijdblad.

Lees ook... Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken›

Club won de Brugse derby nog met 1-2 tegen Cercle. Atlético Madrid had een slechte generale repetitie. De Spanjaarden verloren verrassend met 3-0 op het veld van Rayo Vallecano