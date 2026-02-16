Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

De strijd om de laatste drie tickets in de Jupiler Pro League zou nog wel eens bijzonder spannend kunnen worden. Met nog vijf speeldagen is er nog heel veel om voor te spelen. Als het van u afhangt, dan is het echter duidelijk wie het zal halen.

Vorige week polsten we al een eerste keer bij jullie naar wie volgens u - samen met Union SG, Club Brugge en STVV - naar de Champions' Play-offs zou mogen. De resultaten daarvan waren vrij tot zeer helder te noemen.

Mechelen, KAA Gent en KRC Genk blijven de kanshebbers op Champions' Play-offs

KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk werden als de drie favorieten gezien om de top-6 te gaan halen. Maar het kan snel gaan in het voetbal, zoveel is duidelijk. Een weekje later is de situatie alvast helemaal anders op vele gebieden.

Toch blijven de drie genoemde ploegen ook na speeldag 25 volgens u de grootste favorieten om het te gaan halen met oog op de Champions' Play-offs. En zo zou RSC Anderlecht er volgens u wel degelijk nog steeds naast grijpen.

De strijd is zeker nog niet gestreden. RSC Anderlecht krijgt ondertussen wel 45 procent van de stemmen achter de naam en mag dus stilaan gezien worden als een enorme challenger voor KV Mechelen met nog vijf speeldagen te gaan.

Lees ook... "De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

Elke week zullen de kansen mogelijk opnieuw zakken en stijgen voor bepaalde ploegen. En dus is het zaak om er tot op het einde voor wakker te blijven. Of hoe de nivellering naar beneden in de Jupiler Pro League ook goed nieuws is voor de spanning?

Anderlecht
KRC Genk

