'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

Charli Spoden, die onlangs zijn grote debuut maakte bij de A-kern van Standard tegen Club Brugge, zou op het punt staan om een nieuw langdurig contract te tekenen aan de boorden van de Maas. Zo zet hij nieuwe stappen in zijn ontwikkeling.

Volgens de informatie van Sudinfo zou Charli Spoden eerstdaags een contract van drieënhalf jaar bij Standard tekenen. Een echte beloning voor de speler, die pas 17 is en volgende april 18 wordt en te boek staat als groot talent.

Charli Spoden maakt indruk bij Standard

Tot nu toe telt de speler met een verleden bij KAA Gent slechts één optreden bij het eerste elftal. Dat was op 8 februari, toen hij in de ploeg kwam met nog 23 minuten op de klok in de wedstrijd tegen Club Brugge.

Dit seizoen kwam hij vooral uit voor SL16 en de U18. Met het team dat in de Eerste Amateurklasse van het ACFF speelt, kwam hij in tien wedstrijden in actie in alle competities samen, terwijl hij bij de U18 zes wedstrijden speelde. Hij mocht ook met de A-kern mee op stage.

Vincent Euvrard heeft lof voor Charli Spoden

Charli Spoden is een van de grootste talenten van Standard Luik en de club lijkt vertrouwen in hem te willen tonen door op hem te bouwen. De Malmedynaar is sinds juli 2024 bij de club. Hij kwam over van KAA Gent. In 2022 verliet hij KAS Eupen om zich bij de Buffalo's te voegen.



"Het is een heel goede speler, die slim is. Hij maakt veel loopacties, is altijd beschikbaar om de bal te spelen en is comfortabel aan de bal. Hij is echter nog niet fysiek volwassen, hij is nog erg slank en moet aan spiermassa winnen, wat op zijn 17e natuurlijk normaal is", legde Vincent Euvrard onlangs nog heel wat eieren in het mandje van de jongeling.