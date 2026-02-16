Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt woensdag een zeer lastig duel in de tussenronde van de Champions League. Tegen Atlético Madrid moeten ze een goede uitgangspositie proberen te verwerven met oog op de terugwedstrijd in Madrid.

Club Brugge is zeker geen favoriet tegen Atlético Madrid. Als ze kans willen maken tegen de Spaanse topploeg om door te stoten, moeten ze om te beginnen in het eigen Jan Breydelstadion uitpakken met een goede prestatie.

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck geloven er wel in voor Club Brugge

De Spanjaarden tonen zich de voorbije weken wel wisselvallig en verloren dit weekend nog zwaar van Rayo Vallecano. Toch wil dat verre van zeggen dat de Madrilenen ook in Brugge gaan komen verliezen, laat staan met 3-0.

"Het zou kunnen dat Club Brugge wint van Atlético Madrid woensdag", aldus Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck in koor in Een-Tweetje. "Het gaat alle kanten uit dit seizoen sinds januari met Atlético Madrid", aldus het clubicoon van Club Brugge.

Atlético Madrid is een heel uitgekookt team

"Tegen het echt goede Atlético wordt het heel moeilijk voor Club Brugge, maar als het een matig Atlético is, dan kan er veel. Ik verwacht dat ze afwachtend gaan spelen, misschien gewoon een vijfmansverdediging in de heenwedstrijd en dan loeren op de goede tegenaanval."

Lees ook... Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?
Vanhaezebrouck pikte in: "Atlético geeft het gevoel dat het mogelijk is om er iets tegen te doen, maar ze zijn zo gevaarlijk? Voorin zijn ze dodelijk, de vraag is of Club Brugge daar tegen kan overleven. Ze kunnen zelf ook heel goed verdedigen."

Gaat Club Brugge winnen van Atlético Madrid?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
50%
50%

Je kan nog stemmen tot 19/02/2026 21:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid

Meer nieuws

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
1
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
1
Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

19:50
Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
1
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
1
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
13
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
1
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20
Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

17:00
1
OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

16:30
Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
1
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
4
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
9
Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

14:40
11
Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

14:20
2
Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
26
Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

13:30
4
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
6
JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

11:20
7
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
7
Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

11:40
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 17/02 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17/02 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 17/02 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 17/02 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 18/02 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 18/02 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 18/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge JaKu JaKu over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe JaKu JaKu over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" Soloria Soloria over Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp' Don Bozhinov Don Bozhinov over Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Joe Joe over Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert filip hendrix filip hendrix over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil See you Essevee See you Essevee over Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood filip hendrix filip hendrix over Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved