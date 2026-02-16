Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Club Brugge speelt woensdag een zeer lastig duel in de tussenronde van de Champions League. Tegen Atlético Madrid moeten ze een goede uitgangspositie proberen te verwerven met oog op de terugwedstrijd in Madrid.

Club Brugge is zeker geen favoriet tegen Atlético Madrid. Als ze kans willen maken tegen de Spaanse topploeg om door te stoten, moeten ze om te beginnen in het eigen Jan Breydelstadion uitpakken met een goede prestatie.

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck geloven er wel in voor Club Brugge

De Spanjaarden tonen zich de voorbije weken wel wisselvallig en verloren dit weekend nog zwaar van Rayo Vallecano. Toch wil dat verre van zeggen dat de Madrilenen ook in Brugge gaan komen verliezen, laat staan met 3-0.

"Het zou kunnen dat Club Brugge wint van Atlético Madrid woensdag", aldus Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck in koor in Een-Tweetje. "Het gaat alle kanten uit dit seizoen sinds januari met Atlético Madrid", aldus het clubicoon van Club Brugge.

Atlético Madrid is een heel uitgekookt team

"Tegen het echt goede Atlético wordt het heel moeilijk voor Club Brugge, maar als het een matig Atlético is, dan kan er veel. Ik verwacht dat ze afwachtend gaan spelen, misschien gewoon een vijfmansverdediging in de heenwedstrijd en dan loeren op de goede tegenaanval."

Vanhaezebrouck pikte in: "Atlético geeft het gevoel dat het mogelijk is om er iets tegen te doen, maar ze zijn zo gevaarlijk? Voorin zijn ze dodelijk, de vraag is of Club Brugge daar tegen kan overleven. Ze kunnen zelf ook heel goed verdedigen."