Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Analist Marc Degryse ziet wel degelijk kansen voor Club Brugge in de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Atlético Madrid. In HLN benadrukt hij dat de Spaanse topper indrukwekkend kan zijn, maar niet onkwetsbaar.

Degryse zag Atlético deze week sterk voor de dag komen tegen FC Barcelona, maar ook een andere versie eerder dit seizoen. “Tegen Union SG gaf Diego Simeone bewust de bal weg uit respect voor de omschakeling. Ik verwacht dat hij datzelfde respect zal tonen voor Club Brugge en de ruimtes niet zomaar zal openzetten", stelt hij.

Ook op het middenveld verwacht Degryse een tactisch steekspel. “Ik ben soms verrast hoeveel ruimte Hans Vanaken krijgt in de Champions League. Maar Simeone kent hem en zal die fout niet maken zoals Roberto De Zerbi bij Olympique Marseille deed, toen Vanaken vrij kon voetballen", klinkt het.

Club Brugge zal tegen Atlético geen dom balverlies mogen lijden

Omgekeerd weet ook de Brugse staf wat hen te wachten staat. “Ivan Leko kent de countermachine van Atlético. Ze hadden tegen Barcelona amper balbezit en stonden toch 4-0 voor bij de rust. Club zal dus verstandig moeten spelen en geen dom balverlies lijden in de opbouw."

De statistieken geven volgens Degryse extra hoop. Atlético is thuis in het Metropolitano bijzonder sterk, maar pakte buitenshuis opvallend minder punten, met onder meer een nederlaag tegen Rayo Vallecano. “Dat verschil moet Club overtuigen dat er woensdag in Jan Breydel iets mogelijk is", aldus Degryse.

Tot slot verwijst Degryse naar het recente verleden in de Champions League. Onder Carl Hoefkens won Club thuis met 2-0 en speelde het 0-0 in Madrid. “Toen scoorde Club twee keer uit drie kansen. Efficiëntie en scherpte voor doel zullen opnieuw de sleutel zijn als ze een resultaat willen neerzetten en uitzicht willen houden op een stunt", besluit hij.