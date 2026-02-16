Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé"

Terwijl Anderlecht verder zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer, circuleren verschillende namen. Vooral Alfred Schreuder wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke opvolger. Een landgenoot van Enrick Llansana...

Al zegt Llansana wel geen persoonlijke band te hebben met zijn landgenoot, maar kent wel zijn reputatie. “Ik heb nooit met hem gewerkt of hem echt gesproken, maar in Nederland staat hij bekend als een coach met veel kwaliteiten", zegt hij. “Dat het bij Ajax minder liep, betekent niet automatisch dat hij geen goede trainer is. Na hem zijn daar nog coaches geweest die het moeilijk hadden."

Ook de naam van Paul Simonis dook op in Brussel, maar hij bedankte uiteindelijk voor de job. Voor Llansana is dat geen thema. “Of ik dat jammer vind? Daar ben ik eerlijk gezegd totaal niet mee bezig", stelt hij.

Enrick Llansana legt de focus op de vooruitgang van Anderlecht

De focus van de spelersgroep ligt volgens de middenvelder momenteel elders. “Wij proberen gewoon zo goed mogelijk te presteren en ondersteunen de staf die er nu staat. Op dit moment staan we allemaal achter Jérémy Taravel", benadrukt Llansana.

Zelf had hij de voorbije weken ook geen contact met Simonis. “Ik heb hem niet gehoord en ik heb hem ook geen bericht gestuurd om hem te overtuigen om hier te tekenen. Dat is niet aan mij", legt hij uit.

Voor Llansana is het vooral belangrijk dat er straks duidelijkheid komt, ongeacht wie het wordt. “Wie de nieuwe trainer ook is, wij zullen ons moeten aanpassen en volgen. Het enige wat telt, is dat Anderlecht opnieuw vooruitgaat en resultaten haalt", besluit hij.