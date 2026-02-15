"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

De match tussen RSC Anderlecht en La Louvière kon uiteindelijk wél gespeeld worden. Met dank ook aan het goede werk van de greenkeepers, stewards en fans in het Lotto Park, die heel veel sneeuw ruimden in het uur voor de match.

Door de plotse en hevige sneeuwval in België kwam de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en La Louvière op de helling. Uiteindelijk zou de wedstrijd wél gespeeld kunnen worden, omdat er heel veel sneeuw snel werd geruimd.

Supporters en stewards zetten alles op alles om Anderlecht - La Louvière te kunnen laten doorgaan

Het was een huzarenstukje wat de stewards en enkele fans hebben klaargespeeld. Het veld lag zo goed als groen na een heel snelle actie van heel wat mensen, die met man en macht aan de slag gingen om de wedstrijd te kunnen spelen.

De nodige controles gebeurden en de wedstrijd kon alsnog worden gespeeld, zij het met een beetje uitstel door de sneeuwval. Maar toch: een heel knappe prestatie van de samenwerkende vennootschap in het Lotto Park.

Veel kritiek op de oranje bal in Anderlecht - La Louvière

Voor de gelegenheid werd - doordat er hier en daar nog wel een beetje sneeuw lag en er nog wat sneeuw voorzien werd - met een oranje bal gespeeld. Ook op Antwerp werd tegen Westerlo een oranje bal gebruikt door de sneeuw.

Dat was echter niet naar de zin van de kijkers op televisie, die de oranje bal op het donkergroene gras bijna tot helemaal niet zien. En dus regende het ook op de sociale media reacties tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en La Louvière.



Kan er mij iemand uitleggen waarom ze nog steeds met een orange bal spelen ? Op tv kan je geen bal zien ! @DAZN_BENL #ANDRAL — Kris Vermeir (@KrisVermeir) February 15, 2026

Jongens het gras is groen genoeg hè kunnen jullie terug overschakelen naar een witte bal? De rode is nauwelijks te zien op tv #ANDRAL — whtwct (@de_van47845) February 15, 2026

Veld is nog groen, gebruik toch in godsnaam de witte bal! #ANDRAL — Serge (@SR067) February 15, 2026

Kan aan mij liggen maar die oranje bal zie je gewoon niet vliegen op tv!#rsca #andral — RscaforLife (@Rsca_for_life) February 15, 2026