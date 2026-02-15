Reactie Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden
Vincent Euvrard blikte op de persconferentie terug op het 1-1-gelijkspel van Standard tegen Union Saint-Gilloise. Over het geheel genomen was hij tevreden, al betreurde hij dat zijn ploeg niet met de drie punten aan de haal ging.

"Ik denk dat we een moeilijke start van de wedstrijd kenden. Union speelde aan een hoger tempo dan wij", benadrukte Vincent Euvrard. "We gingen slordig om met sommige ballen in de defensieve lijn. In plaats van ze voorbij de druk te spelen, lieten we ze in ruimtes liggen waar zij konden versnellen, vooral tussen de lijnen met Anouar Ait El Hadj en in de diepte met Mohammed Fuseini en Promise David. De eerste tien à twaalf minuten waren duidelijk voor Union."

Daarna viel het doelpunt voor de Rouches. "Een mooie combinatie en een uitstekende afwerking van Denis Ayensa. We hadden na 24 minuten 2-0 moeten maken na een schitterende collectieve actie, misschien wel de beste van de match qua combinatie. Ibrahim Karamoko miste zijn schot vanop twee meter. We hebben goed verdedigd, op een kans van Promise David aan de tweede paal en een grote mogelijkheid voor Louis Patris in het begin van de tweede helft na, waar Lucas Pirard goed redde.

"Bij de start van de tweede helft zaten we er meteen goed in. Eerst was er het balverlies met het schot van Anouar Ait El Hadj op de lat. We kregen ook tegenaanvallen om de match te beslissen, onder meer via Tobias Mohr en Denis Ayensa."

Een wrange nasmaak?

Volgens de trainer was het tegendoelpunt een kwartier voor tijd vermijdbaar. "We slikken daarna een te vermijden goal. We stonden met veel mensen rond de bal en moesten meer druk zetten op Guilherme Smith. We houden er een gevoel van gemiste kans aan over, ook al is het punt voor Union zeker niet gestolen. Het was een goede wedstrijd, met veel intensiteit langs beide kanten."

"We hebben veel kansen gecreëerd tegen een ploeg die weinig weggeeft. Er zitten veel positieve dingen in de prestatie, maar we hadden uiteraard liever gewonnen", aldus Euvrard.

