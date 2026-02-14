Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia"

Club Brugge is volop werk aan het maken van een contractverlenging van Jesse Bisiwu. Blauw-zwart beseft eens te meer dat ze echt wel goud in handen hebben. En ook in het buitenland beseffen ze dat eens te meer.

Jesse Bisiwu staat te boek als een van de grootste talenten in ons land. De dribbelvaardige winger maakte vorig jaar indruk op het EK U17 en kan op interesse rekenen vanuit het buitenland. En ook van de allergrootste clubs wat dat betreft.

Jesse Bisiwu staat tot juni 2027 onder contract bij Club Brugge

Zo schreven we al dat onder meer FC Barcelona aan Bisiwu denkt. Meer nog: de Spaanse topclub zou zelfs al contact hebben opgenomen met de speler en zijn entourage. En dus moet blauw-zwart toch wel in actie gaan schieten.

Jesse Bisiwu heeft nog een contract tot midden 2027 in Brugge, waar hij voorlopig nog niet in actie kwam voor de hoofdmacht en uitkomt voor Club NXT. Volgens Transfermarkt moet Bisiwu momenteel 800.000 euro kosten, maar om écht de jackpot te pakken is het best hem snel langer onder zeil te houden.

Vergelijking tussen Jesse Bisiwu en Lamine Yamal wordt gemaakt

Club Brugge maakt daar werk van, terwijl ze in Catalonië steeds meer in katzwijm vallen voor de energieke vleugelspeler. Topscout Vinyl Tong heeft zich bij Sport in de Spaanse media zeer duidelijk uitgelaten over de youngster.



"Hij doet denken aan Yamal bij La Masia", wilde hij er absoluut geen doekjes om winden. "Het is een heel moderne speler, zeker voor op de vleugels. Hij past bij het voetbal van Barcelona, met totaalvoetbal in balbezit."