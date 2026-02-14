Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan
Foto: © photonews

Club Brugge duikt de laatste maanden van het seizoen in als voorlopige nummer drie in de Jupiler Pro League en met de tussenronde in de Champions League als mooi extraatje. Bij blauw-zwart zijn ze formeel over de doelstelling van dit seizoen.

Club Brugge speelt dit weekend de Brugse derby tegen Cercle Brugge. Een duel dat van belang is, want blauw-zwart staat voorlopig pas derde in de stand op vijf punten van Union SG. Het wil die kloof niet groter laten worden met oog op de play-offs.

De ambities van Club Brugge zijn zeer scherp

"Kampioen worden? Uiteraard graag, maar het is geen must meer om die toptransfer te maken. Wij moeten voldoende jongens zien te vinden die als absolute doel hebben om meerdere keren kampioen te worden met Club."

"Want finaal draait het daar om. De titel een must? Ik ben blij dat je het nog een keertje zegt", aldus Dévy Rigaux in gesprek met Het Laatste Nieuws over de titelambities en titeldromen van blauw-zwart in het nieuwe seizoen.

Club Brugge wil twintigste titel graag pakken

Als blauw-zwart er ook dit seizoen naast grijpt, dan zouden ze amper één titel pakken in de laatste vier jaar. Dat is te weinig voor een team met de grandeur van het huidige blauw-zwart. En dus is er werk aan de winkel.

Lees ook... Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk
"Doordat ik al zo lang bij Club zit, weet ik wat de standaard hier is. Wij willen die tweede ster en twintigste titel. Vorig jaar zijn we op een unieke reeks van Union gebotst. Dit seizoen moeten we die titel wel halen", is hij duidelijk.

Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/02).

