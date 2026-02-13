Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Toen Brentford Igor Thiago in Brugge kwam ophalen voor 33 miljoen euro in 2024, riep iedereen dat het gek was. De Braziliaan heeft sindsdien de sceptici tot zwijgen gebracht en lijkt ooit enkel voor een fortuin nog te gaan vertrekken.

Igor Thiago (24) kwam in de zomermercato van 2023 van Ludogorets naar Club Brugge. De Braziliaanse spits vond al snel de weg naar doel bij blauw-zwart, maar zijn beperkingen - vooral op technisch vlak - leverden hem ook heel wat kritiek op.

Igor Thiago voor recordbedrag naar Brentfod

Thiago gold daardoor als een veelbelovende aanvaller die nog moest worden bijgeschaafd. De verbazing was dan ook groot toen Club begin 2024 een akkoord met Brentford aankondigde voor een transfer vanaf de daaropvolgende zomer... voor 33 miljoen euro.

Een fortuin, en volgens sommigen zelfs pure oplichting. Alsof dat nog niet volstond, sloeg het noodlot toe bij Igor Thiago en Brentford: de Braziliaan raakte zwaar geblesseerd kort na zijn aankomst in Engeland. Intussen is het plaatje helemaal gekeerd.

Brentford gaat langer door met aanvaller Igor Thiago

Igor Thiago is namelijk uitgegroeid tot een van de meest opvallende spitsen in de Engelse competitie bij The Bees. Dit seizoen staat hij met een straffe 17 goals in 26 Premier League-wedstrijden in de statistiekenboekjes. Nog altijd in zijn wat ruwe, ongepolijste stijl, maar nu wel als een spits die volledig tot bloei is gekomen.



Bij Brentford zijn ze dan ook bijzonder blij dat ze destijds hun kans waagden voor de Bruggeling. Deze vrijdag kondigde de Engelse club aan dat het contract van Igor Thiago werd verlengd en verbeterd: hij ligt nu vast bij The Bees tot 2031. Op Transfermarkt wordt hij intussen op 35 miljoen euro geschat, een bedrag dat de komende maanden nog verder kan oplopen... zeker als Carlo Ancelotti hem zou oproepen voor Brazilië.