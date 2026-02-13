'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'
Foto: © photonews
De Belgische voetbalbond heeft zijn huiswerk zo goed als af met oog op het WK 2026 in de USA, Canada en Mexico. Het wil nu ook gaan nadenken over de invulling van hun maand die ze in de USA zullen verblijven.

De Rode Duivels zullen komende zomer in het Hyatt Regency verblijven en van de trainingsfaciliteiten van de Seattle Sounders FC gebruikmaken. Dat staat ondertussen al eventjes in de sterren geschreven en de bondscoach trekt binnenkort nog eens naar Seattle om alles te finetunen.

Meeste zaken liggen al vast voor Rode Duivels

De grootste zaken liggen ondertussen vast. De hotels, de accommodaties, de vluchten van en naar de wedstrijden op het WK: daarover is al nagedacht door de Belgische voetbalbond en knopen zijn al doorgehakt.

En dus lijken de Rode Duivels stilaan klaar voor het WK. Ook de oefenwedstrijden in maart en de weken voor het WK liggen ondertussen zo goed als zeker vast, waardoor er echt wel gebouwd kan worden richting het WK zelf.

Speelminuten genereren met oefenwedstrijden tijdens WK

Nu heeft de Belgische voetbalbond geopperd om ook tijdens het WK nog wat oefenwedstrijden te spelen. Bondscoach Rudi Garcia lijkt dat idee genegen te zijn, omdat de bondscoach beseft dat niet iedereen veel zal spelen.


Om zo toch iedereen fit én scherp te houden, worden volgens Het Laatste Nieuws door de Belgische voetbalbond één of twee wedstrijden tegen teams uit de MLS of de tweede Amerikaanse klasse overwogen. Dat zou speelminuten genereren voor iedereen.

België

