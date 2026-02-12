Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Rudi Garcia kijkt met lede ogen toe hoe de Rode Duivels vallen als vliegen. Wat de Fransman daarop te zeggen heeft? "Het mag stoppen."

Het lijstje geblesseerden worden langer en langer. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Thomas Meunier, Dodi Lukebakio en sinds deze week ook Charles De Ketelaere en Arthur Theate.

Nog anderhalve maand en de Rudi Garcia roept zijn troepen samen voor een laatste test voor de start van het WK-kamp. België neemt het op tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Wat is de reactie van Rudi Garcia op de overvolle Belgische lappenmand?

Maar wie zal de Belgische bondscoach kunnen oproepen? "Het uiteindelijk doel is klaar zijn voor het WK", probeert Garcia de donkere wolken nog te negeren bij VTM Nieuws. "Al is het wel een feit dat we in volle voorbereiding zijn."

"Mijn volgende selectie zal ik niet kunnen maken in functie van de selectie die in juni naar het WK zal trekken", zucht de bondscoach. "Hopelijk stopt het snel en kan ik iedereen tijdig recupereren."

Halen Charles De Ketelaere en Arthur Theate het WK?

"Charles De Ketelaere en Arthur Theate zijn vanochtend nog geopereerd", bevestigt ook de Fransman het laatste medische bulletin. "Of ze het WK halen? We hebben ze alleszins nodig om het best mogelijke België te zijn."