Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

Mohammed Fuseini stond tegen Charleroi voor het eerst dit seizoen in de basis bij Union SG. Hij bedankte David Hubert voor het vertrouwen door Union in de tweede helft opnieuw op voorsprong te brengen.

Hij raakte geblesseerd aan de enkel tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding en aanvankelijk dacht Mohammed Fuseini er maar een paar weken uit te liggen. Hij keerde weliswaar terug in september, maar kreeg een terugval en moest zich noodgedwongen laten opereren.

Fuseini met eerste basisplaats in negen maanden bij Union SG

Daardoor miste hij uiteindelijk vele maanden bij de Brusselaars. Gisteren liet David Hubert hem voor het eerst in de basis starten aan de zijde van Promise David. De Ghanese aanvaller toonde zich meteen waardevol door Union aan het begin van de tweede helft opnieuw op voorsprong te brengen.

🎯 | Mohammed Fuseini retrouve le chemin des filets 9️⃣ mois plus tard ! 🔙🇬🇭 #USGCHA pic.twitter.com/MpbPRgS2HG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 11, 2026

De spits kwam dan ook met een brede glimlach naar het interview: "Het is ongelooflijk. We staan in de finale! Terugkeren in de basis en opnieuw scoren, dat maakt me echt gelukkig. Ik had een goed voorgevoel. Op het moment dat ik scoorde, dacht ik: 'Wauw, dit is mijn eerste doelpunt van het seizoen'. En ik vierde het gewoon met een Ghanese dans richting de tribune, omdat mijn makelaar en vrienden daar waren."

Fuseini is terug na heel moeilijke maanden bij Union SG

Voor Fuseini was het een opluchting na die lange maanden in de lappenmand: "Het was mentaal echt zwaar, vooral toen ik te weten kwam dat ik me moest laten opereren na mijn terugval. Mijn ploegmaats zien spelen en zelf altijd aan de kant staan..."



"Ik was echt verdrietig. De Champions League missen was het moeilijkste. Want als kind droom je er altijd van om zo'n competitie te spelen. Maar we hebben niet alles onder controle", aldus nog de goalgetter van dienst.