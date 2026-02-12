Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohammed Fuseini stond tegen Charleroi voor het eerst dit seizoen in de basis bij Union SG. Hij bedankte David Hubert voor het vertrouwen door Union in de tweede helft opnieuw op voorsprong te brengen.

Hij raakte geblesseerd aan de enkel tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding en aanvankelijk dacht Mohammed Fuseini er maar een paar weken uit te liggen. Hij keerde weliswaar terug in september, maar kreeg een terugval en moest zich noodgedwongen laten opereren.

Fuseini met eerste basisplaats in negen maanden bij Union SG

Daardoor miste hij uiteindelijk vele maanden bij de Brusselaars. Gisteren liet David Hubert hem voor het eerst in de basis starten aan de zijde van Promise David. De Ghanese aanvaller toonde zich meteen waardevol door Union aan het begin van de tweede helft opnieuw op voorsprong te brengen.

De spits kwam dan ook met een brede glimlach naar het interview: "Het is ongelooflijk. We staan in de finale! Terugkeren in de basis en opnieuw scoren, dat maakt me echt gelukkig. Ik had een goed voorgevoel. Op het moment dat ik scoorde, dacht ik: 'Wauw, dit is mijn eerste doelpunt van het seizoen'. En ik vierde het gewoon met een Ghanese dans richting de tribune, omdat mijn makelaar en vrienden daar waren."

Fuseini is terug na heel moeilijke maanden bij Union SG

Voor Fuseini was het een opluchting na die lange maanden in de lappenmand: "Het was mentaal echt zwaar, vooral toen ik te weten kwam dat ik me moest laten opereren na mijn terugval. Mijn ploegmaats zien spelen en zelf altijd aan de kant staan..."

Lees ook... Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

"Ik was echt verdrietig. De Champions League missen was het moeilijkste. Want als kind droom je er altijd van om zo'n competitie te spelen. Maar we hebben niet alles onder controle", aldus nog de goalgetter van dienst.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG
Mohammed Fuseini

Meer nieuws

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
1
Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

16:30
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

16:00
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
7
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
6
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
3
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
21
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

14:50
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
3
Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

12:40
3
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
28
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
7
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
7
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit Analyse

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

07:00
2
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
10
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
10
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
1
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

21:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België FELIX25 FELIX25 over Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG Impala Impala over Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht FELIX25 FELIX25 over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt? FELIX25 FELIX25 over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen" Snipergoal Snipergoal over Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München' King of Highbury King of Highbury over Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler? JaKu JaKu over Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved