Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler?

RSC Anderlecht nadert een beslissing in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De Brusselaars willen snel duidelijkheid en hebben hun lijst intussen herleid tot twee namen: Jon Dahl Tomasson en Alfred Schreuder. Eén van hen moet Besnik Hasi opvolgen aan het Lotto Park.

De club sprak de voorbije weken met meerdere kandidaten, onder wie Maarten Martens en Paul Simonis. Die pistes lijken nu naar de achtergrond verdwenen, waardoor de keuze zich toespitst op een Deense en een Nederlandse optie.

Jon Dahl Tomasson lijkt topfavoriet

Jon Dahl Tomasson is momenteel vrij na zijn vertrek als bondscoach van Zweden, waar hij in oktober moest opstappen na tegenvallende resultaten. De 49-jarige Deen heeft als trainer al ervaring bij Malmö, Blackburn en Excelsior, en veroverde met Malmö een landstitel.

Als speler bouwde Tomasson een indrukwekkend palmares op met passages bij onder meer Feyenoord en AC Milan. Hij won prijzen in Nederland en Italië en verzamelde meer dan honderd interlands voor Denemarken. Anderlecht ziet in hem een coach met internationale uitstraling en ervaring.

Alfred Schreuder is ook nog in de running

De andere overgebleven kandidaat is Alfred Schreuder. De Nederlander werkte eerder bij Ajax en Club Brugge en is momenteel actief in Saudi-Arabië. Zijn periode in België leverde geen groot succes op, maar zijn naam circuleert al langer in trainerskringen.

Binnen Anderlecht wordt volop overleg gepleegd over het profiel dat het best past bij de nieuwe koers van de club. Leiderschap, ervaring en stabiliteit zijn belangrijke criteria na de recente sportieve onrust.





De verwachting is dat paars-wit deze week nog de knoop doorhakt. De nieuwe trainer krijgt meteen een stevige opdracht: opnieuw rust brengen en sportieve resultaten neerzetten bij een club die al te lang op zoek is naar continuïteit.