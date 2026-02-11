Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

Club Brugge scoort aan de lopende band onder Ivan Leko. Tegen Standard scoorde blauw-zwart ook twee keer na een stilstaande fase, wat een belangrijk wapen kan zijn in de play-offs.

Sinds Ivan Leko overnam als trainer van Club Brugge, scoort blauw-zwart veel. In de laatste vijf wedstrijden trof blauw-zwart liefst 14 keer raak, een gemiddelde van net geen drie doelpunten per match.

Club kan ook scoren op corner

Standard werd door blauw-zwart al voor de rust uitgeteld met drie doelpunten, twee daarvan kwamen op corner. De 1-0 niet rechtstreeks, maar door drie passes tussen Sabbe en Forbs werd Standard op het verkeerde been gezet en kon Tresoldi scoren.

Ook de 3-0 kwam er op corner, Ordonez kopte een corner van Forbs goed binnen. De corners zijn eerder ook al belangrijk geweest, tegen Zulte Waregem kopte Brandon Mechele de belangrijke 2-2 binnen net na de rust op een corner.

Extra wapen voor beste aanval van België?

Club Brugge kan dus ook scoren op stilstaande fases, iets wat nog van pas kan komen in de Champions' Play-offs. Die zijn toch niet meer heel ver weg en het kan een mogelijke oplossing zijn in gesloten wedstrijden.

Al is er ook een kanttekening, want in één van zijn laatste vijf wedstrijden kon Club niet scoren en dat was tegen landskampioen Union. De Brusselaars blijven voor Club een moeilijk te bekampen tegenstander.





De corners kunnen dus een extra wapen zijn voor Club, maar het doet het aanvallend gewoon goed. Met 45 gescoorde doelpunten heeft het intussen de beste aanval van België, Union scoorde vijf keer minder.