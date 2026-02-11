Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Terug naar 2009. Hans Cornelis won zijn derde Beker van België, zijn eerste in het shirt van Racing Genk, aan de zijde van... David Hubert, zijn tegenstander van vanavond, maar ook van Kevin De Bruyne.

Wie volgt Club Brugge op, dat vorig seizoen Anderlecht versloeg in de finale van de Beker van België? De eerste terugwedstrijd in de halve finale staat woensdagavond op het programma, tussen Union Saint-Gilloise en Sporting Charleroi.

Een bijzonder moment voor twee mannen in het bijzonder: David Hubert en Hans Cornelis. Beiden waren ploegmaats toen ze in 2009 de toenmalige Cofidis Cup wonnen ten koste van KV Mechelen.

Jonge Hubert in de basis, ervaren Cornelis op de bank

Hubert, toen amper 21 en beschouwd als een groot talent, startte die finale als titularis op het middenveld. Zijn tegenhanger van woensdagavond, Hans Cornelis, moest zich ondanks zijn status als ervaren speler — met twee landstitels en twee bekers met Club Brugge — tevredenstellen met een invalbeurt na een uur op de rechtsachterpositie.

Op het wedstrijdblad stonden namen als Hubert en Cornelis, maar ook Elyaniv Barda, Daniel Pudil, Marvin Ogunjimi, Kevin De Bruyne en Jelle Vossen bij Genk. KV Mechelen trad onder meer aan met Olivier Renard, Wouter Vrancken, Julien Gorius, Joachim Mununga en Björn Vleminckx.

Racing Genk, dat dat seizoen de titel aan Standard moest laten, redde zijn jaar door zijn derde Beker van België te veroveren dankzij twee goals van Marvin Ogunjimi. De piepjonge De Bruyne (17) bleef toen op de bank. Hubert speelde de volledige wedstrijd en pakte geel, terwijl Cornelis het laatste halfuur inviel.



Lees ook... LIVE: Charleroi en Union SG strijden om eerste finaleplaats in de Croky Cup, dit zijn de opstellingen!›

Aan welke kant staat het lot?

Als vaste kapitein mocht Hans Cornelis destijds als eerste de trofee omhoog houden, samen met João Carlos, die de eer wilde delen. Het was de laatste prijs uit zijn spelerscarrière, voor hij enkele maanden later naar Cercle Brugge trok.

Nu kan Cornelis, als trainer van Sporting Charleroi, zijn voormalige ploegmaat uitschakelen en zo op één stap van zijn eerste trofee als coach komen. Het lot zou daarmee een mooi verhaal schrijven.