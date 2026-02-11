Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal
De Spaanse Laia Codina is nog steeds maar 26 jaar, maar heeft ondertussen al heel wat meegemaakt in haar carrière. Deze week streek de Spaanse neer in Leuven voor een belangrijk duel in de Champions League.

Laia Codina speelde bij de jeugd van Barcelona. Op een huurbeurt van een jaar na richting AC Milan speelde ze tot 2023 ook altijd bij de Catalaanse club, alvorens de oversteek te maken naar Engeland en Arsenal.

Laia Codina is een veelwinnaar

Ze werd wereldkampioen met Spanje in 2023, won twee keer de Champions League met Barcelona en won vorig jaar de Champions League met Arsenal, ook al speelde ze door heel wat blessureleed flink wat minder mee.

Dit seizoen wil ze er staan en opnieuw van waarde zijn, te beginnen in Leuven. Temeer omdat ze dit seizoen vaker als verdedigende middenveldster dan als centrale verdedigster wordt uitgespeeld, toch een hele aanpassing.

De nieuwe rol voor Laia Codina bij Arsenal

"Ik heb het gevoel dat ik aan het bijleren ben als speelster", gaf ze aan op een persconferentie in het King Power @ Den Dreef. "Mijn verleden bij Barcelona maakt dat ik ook hoger durf spelen en spelers rond mij vrijheid wil geven."


"Het is wel wennen, want het is een andere manier van druk zetten en ook van communiceren. Ik vraag vaak aan de speelsters rondom mij wat ze van me nodig hebben, zodat ik het team kan helpen. Dat is anders dan als je centraal achterin staat."

