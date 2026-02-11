Lucas Biglia zet de puntjes op de i na zijn vertrek bij Anderlecht: "Compleet onjuist"

Foto: © photonews

Lucas Biglia heeft zijn functie als assistent-trainer bij Anderlecht neergelegd en opnieuw zijn leven in Italië opgepikt. De Argentijn volgde Besnik Hasi, die enkele dagen eerder werd ontslagen, uit pure loyaliteit.

De voormalige middenvelder zag echter met verbazing berichten verschijnen over de reden van zijn vertrek. “Ik las dat ik vertrokken ben omwille van mijn familie in Italië. Dat is compleet onjuist", reageerde Biglia scherp bij La Dernière Heure. “Ik ben om één reden vertrokken: mijn loyaliteit aan Besnik Hasi.”

Biglia benadrukt dat hij dat standpunt ook intern duidelijk heeft gemaakt. “Dat is wat ik via de club heb gecommuniceerd en wat ik ook publiek blijf herhalen. Er was geen enkel familiaal probleem", stelt hij.

Lucas Biglia wou enkel weg omdat Besnik Hasi ontslagen werd

De band tussen Biglia en Hasi blijkt bijzonder sterk. “Hij is de persoon die mij terug naar Anderlecht heeft gehaald en mij de kans gaf om ervaring op te doen als coach. Hij werd ontslagen, dus ben ik samen met hem vertrokken. Dat is de enige waarheid.”

In de kleedkamer laat Biglia naar eigen zeggen een leegte achter. De voormalige Argentijnse international, goed voor 58 caps, genoot veel respect bij de spelersgroep en werkte er zes maanden als assistent.

Lees ook... Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"
“Het doet pijn dat ik de spelers niet meer kan helpen", besluit hij. “Ik wilde hen nooit in de steek laten, zeker niet op dit moment. Maar ik moet honderd procent respect tonen voor de man die mij deze kans gaf, en dat is Besnik Hasi.”

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).

