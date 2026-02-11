🎥 Pijnlijk moment voor Lukaku: gemiste penalty eindigt in bekerexit voor Napoli

Romelu Lukaku heeft zich zijn terugkeer bij Napoli ongetwijfeld anders voorgesteld. Na maanden blessureleed mocht de spits opnieuw minuten maken in de bekerwedstrijd tegen Como, maar zijn invalbeurt draaide uit op een bittere ontgoocheling.

Lukaku begon op de bank en zag hoe Como in de eerste helft op voorsprong kwam via een strafschop. Napoli knokte zich nadien terug in de wedstrijd en dwong via Vergara alsnog een penaltyreeks af tegen de verrassend sterke tegenstander.

De ploeg van Cesc Fabregas begon scherp aan de penaltyreeks en trapte haar eerste pogingen foutloos binnen. Daarna was het de beurt aan Lukaku, die zijn verantwoordelijkheid nam als ervaren spits en recordschutter van de Rode Duivels.

Romelu Lukaku miste zijn penalty in de bekermatch tegen Como

De Belg nam een krachtige aanloop, maar trapte de bal naast doel. De ontgoocheling was meteen zichtbaar op zijn gezicht en Napoli stond plots met de rug tegen de muur.

Toen Perrone later ook miste, leek er nog even hoop voor de Napolitanen. Maar de misser van Lobotka besliste uiteindelijk over het lot van de wedstrijd en betekende het einde van het bekeravontuur.

Voor Lukaku, die rustig wordt klaargestoomd na zijn blessure, is het een valse start van zijn rentree. In plaats van een opsteker kreeg hij een pijnlijk moment te verwerken, terwijl Napoli met een zure uitschakeling achterblijft.



