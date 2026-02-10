Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"
OH Leuven zit bij de beste twaalf in de Champions League voor vrouwen. In de tussenronde spelen ze tegen Arsenal, het nummer vijf uit de League Phase. Dat wordt een heel pittige wedstrijd, beseffen ze ook in Leuven.

De heenwedstrijd tegen Arsenal zal het zaak zijn voor OH Leuven om zo goed en kwaad mogelijk in de race te blijven, zodat ze naar Engeland kunnen met een goede uitgangspositie en mogen blijven dromen van de volgende ronde.

Erop of eronder voor OH Leuven tegen Arsenal? Geen druk voor de Leuvenaars

In de League Phase bleek Arsenal op de slotspeeldag al een maatje te sterk voor de Leuvenaars en dus zat de loting een beetje tegen. Als nummer 12 kon OH Leuven tegen het nummer 5 of 6 uitkomen en het werd dus Arsenal.

"Ik had liever tegen Manchester United gespeeld. Maar goed, het is opnieuw Arsenal geworden", zag ook coach Arno Van den Abbeel het met lede ogen aan dat het toch Arsenal is geworden als loting - een flink pakt moeilijk.

Omdraaien wat vorige keer niet lukte

"We zullen moeten proberen om te draaien wat vorige keer niet gelukt is", verwees hij op een persconferentie in Leuven naar wat er in de League Phase gebeurde half december: 0-3 voor The Gunners toen.


"Nu is het erop of eronder in twee wedstrijden. Dan trek je toch met een andere ingesteldheid naar die match. Het is een andere situatie. Wij moeten niets en dus hoeft het niet van ons te komen. We mogen niet naïef zijn, maar stug(ger) en sluw(er).

