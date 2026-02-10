Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Half december won Arsenal met 0-3 op bezoek bij OH Leuven in de League Phase van de Champions League. Wat wordt het in de tussenronde? Beide ploegen staan opnieuw tegenover elkaar, deze keer voor een dubbel duel.

De inzet is groot voor Arsenal en OH Leuven. Wie doorgaat mag naar de kwartfinales van de Champions League. The Gunners zijn dit seizoen begonnen met heel veel ambities en willen een gooi doen naar de eindprijs.

Arsenal blijft op de hoede voor OH Leuven

Eerste opdracht is dan natuurlijk wel OH Leuven verslaan. De 0-3 uit december doet het beste vermoeden, maar bij Arsenal willen ze toch nog niet te vroeg victorie gaan kraaien. Ze beseffen dat de Leuvenaars niets te verliezen hebben, zoals ze zelf ook aangaven.

"Ik denk dat ze in de wedstrijd hier voor de jaarwisseling verschillende tactieken tegen ons hebben gebruikt. In de tweede helft waren ze agressiever. En nu is het een andere situatie, met twee wedstrijden, 180 minuten."

Arsenal heeft respect voor OH Leuven

"Ik denk dat het voor hen belangrijk zal zijn om heel goed te verdedigen tegen ons, maar dat is net zo belangrijk voor ons, want ik weet zeker dat ze zullen proberen kansen te creëren op de counter en dat willen we voorkomen", wil coach Renée Slegers op haar persconferentie niet te hoog van de toren blazen.



"We hebben respect voor hen en ze staan ​​bovenaan in België en hebben goed gepresteerd in de Champions League. Dus hoewel we hier de vorige keer met 3-0 wonnen, zijn we heel bescheiden voor de uitdaging van woensdag."