Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Sporting Charleroi staat voor een historisch moment en kan zijn eerste finale van de Beker van België sinds 1993 bereiken. Maar de Zebra's moeten waakzaam blijven voor een beginnend virus in de kleedkamer, vergelijkbaar met wat Club Brugge trof.

Sporting Charleroi staat op 90 minuten van zijn eerste finale van de Beker van België in 33 jaar. Maar de mannen van Hans Cornelis wacht een zware opdracht om zich te kwalificeren op het veld van de regerende kampioen, Union Saint-Gilloise.

Op de persconferentie van dinsdag gaf de coach van de Zebra’s een stand van zaken over de ziekenboeg en de kern. Daarbij bevestigde hij de terugkeer van Mardochée Nzita en Amine Boukamir.

Yassine Khalifi is daarentegen onzeker door ziekte. Meer algemeen vreest Hans Cornelis dat hetzelfde virus dat ook Club Brugge trof — waardoor Christos Tzolis en Roméo Vermant niet mee konden naar Standard — zijn kleedkamer heeft bereikt, amper 24 uur voor een historische wedstrijd voor de club.

"Het circuleert in de kleedkamer, maar we zijn niet de enigen. Club Brugge heeft dezelfde situatie meegemaakt, dus we moeten heel voorzichtig zijn", waarschuwde Cornelis volgens La Dernière Heure.

Net als bij de verplaatsing naar Standard zou het middenveld van de Zebra’s zwaar getroffen kunnen worden. Etienne Camara is geschorst nadat hij in de heenwedstrijd zijn derde gele kaart kreeg. Charleroi toonde in Luik echter al dat het over voldoende middelen beschikt, zelfs wanneer het op papier verzwakt is. Ook Amine Boukamir, die eveneens hersteld is van ziekte, zou dus Yassine Titraoui kunnen vergezellen.